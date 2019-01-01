"Криминальный журналист": когда выйдет новый сериал

Премьера криминальной мелодрамы состоится совсем скоро на канале Украина.

В понедельник, 18 февраля, в 21:00 на телеканале “Украина“ состоится премьера 16-серийной картины “Криминальный журналист“. Главная героиня фильма – журналистка, которая занимается расследованием убийств и исчезновений людей.

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По сюжету криминальной мелодрамы, Галина с дочерью Дашей приезжает в свой родной город после долгого отсутствия. Она устраивается на работу в одну из центральных газет, где ведёт раздел криминальной хроники. Вновь и вновь Галина оказывается вовлечённой в расследования исчезновений и убийств людей. За каждым таким случаем – человеческие драмы, чьи-то сломанные судьбы. И каждое такое расследование – поединок c преступником, из которого она выходит победителем благодаря своему опыту, знаниям и чутью.

Сериал "Криминальный журналист" Пресс-служба

Но с момента возвращения Галина оказывается объектом пристального внимания неизвестного, который следит за каждым её шагом. Зловещие послания, телефонные звонки, которые получает Галина, намекают на нечто, произошедшее в далёком прошлом. Однако тайне, которую главная героиня хранила почти двадцать лет, суждено раскрыться…

По словам Марии Валешной, которая исполняет роль Галины, журналистикой она никогда не занималась.

“Признаюсь, журналистская деятельность мне совершенно не близка. Я все задавалась вопросом: “Как же моя героиня так может лезть в чужие судьбы и еще называть это помощью?“. Но Галина одержима своей профессией. Кроме того, есть у нее еще одно очень веское обстоятельство – поступок, который она совершила в далёком прошлом. И ведомая этими чувствами, она помогает расследовать преступления,“ - говорит Мария Валешная.

Сериал "Криминальный журналист" Пресс-служба

В сериале также снялись Анна Адамович, Илья Носков, Лилия Ребрик, Сергей Сипливый, Станислав Боклан, Владимир Миненко, Александр Пашков, Алиса Гурьева, Эльдар Лебедев, Александр Попов, Ирина Веренич-Островская, Галина Корнеева и другие актеры.

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Автор сценария картины – Александр Другов. Режиссер-постановщик – Игорь Москвитин. Оператор-постановщик – Сергей Кошель. Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Виталий Сиренко.

По словам продюсера фильма Виталия Сиренко, этот сериал объединил в себе несколько жанров.

“Главная героиня – журналистка, которая занимается расследованием убийств и исчезновений людей. Зрителей ждет большое количество сцен с каскадерами, также для съемок сериала были задействованы профессиональные поисковые собаки. Эта история объединила в себе жанры детектива, криминального фильма и мелодрамы. Думаю, зритель не сможет оторваться от экрана, так как картина захватывает и держит в напряжении до самого конца“, – комментирует Виталий Сиренко.

Сериал "Криминальный журналист" Пресс-служба

Производством сериала по заказу канала “Украина“ занималась компания “Filmstream“. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2018 году.

Напомним, ранее Канал “Украина“ приступил к съемкам фильма “Я заплачу завтра“.