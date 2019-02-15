Телеканал "Украина" покажет премьеру остросюжетной мелодрамы "Я тебя найду".

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В воскресенье, 17 февраля, в 17:00 на канале “Украина“ состоится премьера 4-серийного фильма “Я тебя найду“ производства продакшн-компании IVORY Films по заказу телеканала.

Детективная мелодрама повествует о двух подругах, которые после долгой разлуки случайно встречаются в кондитерской небольшого городка. Жизнь одной из них, Лили – полная чаша, у нее есть все, что нужно для счастья: прекрасный дом, любящий муж, замечательный сын и даже очаровательная дочка, которая вопреки прогнозам врачей, всего несколько дней назад появилась на свет. В судьбе же Вики далеко не все так радужно. Лиля приходит в кондитерскую, чтобы забрать огромный торт для торжества по случаю рождения дочери, где и встречает Вику. Подруги договариваются вновь увидеться. Но именно в этот вечер в доме Лили происходит страшный пожар, в котором погибает новорожденная малышка.



Телеканал "Украина" покажет мелодраму со звездой сериала "Женский Доктор" пресс-служба канала Украина

Лиля не может оправиться после страшной трагедии, но материнское сердце подсказывает ей, что дочь не погибла. И убитая горем мать твердит, что ее девочка жива. Но все вокруг считают, что у нее из-за трагической утраты помутился рассудок. И вот спустя 10 лет после трагедии она вновь встречает Вику. Череда случайных или неслучайных совпадений наталкивают Лилю на неожиданные выводы. Она начинает вести свое расследование.

Режиссер-постановщик – Сергей Толкушкин.

Это сериал о семейных ценностях. В семье главной героини произошла трагедия, и для нее главный вопрос жизни – найти ребенка, которого, по ее мнению, у нее похитили. Но муж и сын считают, что она сумасшедшая, из-за этого происходит разлад в семье. Есть вторая линия, где другая героиня старается уберечь своего ребенка и сохранить семью. У мужчин также происходит пересмотр семейных ценностей. Один в период кризиса отдаляется от родного человека и выбирает карьеру, а второй, наоборот, в переломный момент делает все ради семьи, – рассказывает режиссер.

Телеканал "Украина" покажет мелодраму со звездой сериала "Женский Доктор" пресс-служба канала Украина

Одну из главных ролей в фильме воплотил актер Михаил Химичев.

Мне часто предлагают и отрицательные, и положительные роли. Есть такие, от которых я стараюсь отказываться – эдакого красавца-мужчины, который изменяет своей жене и кроме этого с ним ничего не происходит. В фильме “Я тебя найду“ я воплощаю роль мужчины, который сглаживает острые углы в непростых отношениях в семье, у него прекрасные отношения с дочерью Катей, хотя у нее трудный возраст и она сложный ребенок. Но, когда в семье происходит конфликт и он понимает, что его все это время обманывали, то у него происходит перелом. Он по-другому смотрит на жену и пытается понять, как он жил с этим человеком. Мне понравилось, что после кризиса у него начинается совсем другой период и мой герой действует по-другому, – говорит актер.

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Также в сериале снялись актеры Ольга Олексий, Александр Кобзарь, Елизавета Курбанмагомедова, Ксения Мишина, Ева Шевченко-Головко и другие. Автор сценария – Александра Миронова. Производством фильма по заказу канала “Украина“ занималась продакшн-компания IVORY Films. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру фильма “Я тебя найду“ в воскресенье, 17 февраля, в 17:00 на канале

“Украина“.

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