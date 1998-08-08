"Могло быть отравление": Появились новые подробности смерти Децла
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В ночь со 2 на 3 февраля в Ижевске умер рэпер Кирилл Толмацкий, более известный, как Децл. Музыканту стало плохо после концерта: сперва он жаловался на боль в руках, после чего скончался от сердечного приступа. Сегодня в СМИ появилась новая информация о возможной причине смерти артиста.
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Так, по словам продюсера Андрея Разина, 35-летнего исполнителя могли отравить.
Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление, – передает слова Разина StarHit.
Отметим, что экспертиза показала, что в крови Децла не было найдено запрещенных веществ, которые могли стать причиной смерти. Друзья артиста также не верят в официальную версию смерти, считая, что Кирилл был слишком молод и полон сил, а недоброжелатели могли отравить исполнителя.
Как прошла церемония прощания с Децлом, читайте в этом материале.
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