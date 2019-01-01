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Каждый мог подойти к гробу: Как прошла церемония прощания с Децлом

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В Москве прошла церемония прощания с репером Децлом.

Каждый мог подойти к гробу: Как прошла церемония прощания с Децлом
Каждый мог подойти к гробу: Как прошла церемония прощания с Децлом
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Сегодня, 6 февраля, в Москве прощались с репером Кириллом Толмацким (Децлом). Церемония прошла в Центральной клинической больнице и началась с задержкой в полчаса. В центре ритуального зала установили открытый гроб с телом Толмацкого. Все желающие могли подойти к гробу и простится. Как сообщили СМИ, попрощаться с музыкантом пришли около тысячи человек.

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У гроба певца находились его отец и мать - Александр и Ирина Толмацкие, а также жена Юлия и 13-летний сын Антоний. В зале звучала тихая классическая музыка, в том числе Вивальди.

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Кирилла Толмацкого похоронят сегодня на родовом участке на Пятницком кладбище. В отличие от церемонии прощания, на погребении запрещена съемка.

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Напомним, что Кирилл Толмацкий умер ночью 3 февраля после частного концерта в Ижевске. После выступления музыканту стало плохо, он пошел в гримерку, где потерял сознание. Прибывшие на место врачи диагностировали смерть музыканта. По результатам экспертизы, наркотиков в крови Децла обнаружено не было. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Кириллу Толмацкому было 35 лет.

Ранее мы публиковали последнее видео с выступления Децла.

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Теги: Кирилл Толмацкий, Децл
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