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Умер известный рэпер Децл: Последнее видео с выступления

Комментариев: 2
Кириллу Толмацкому, известного под псевдонимом Децл было 35 лет.
Умер известный рэпер Децл: Последнее видео с выступления
Умер известный рэпер Децл: Последнее видео с выступления
facebook.com/detslakaletruk

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Кирилл Толмацкий который выступал под псевдонимом Децл ушел из жизни. После концерта артисту стало плохо, родственники сразу вызвали скорую. Об этом сообщил его отец и продюсер Александр Толмацкий. Децл стал известным в 2000-м году после записи первого альбома “Кто ты“. Работа музыканта была отмечена премией “Дебют года“ от Record 2000. Всего у Кирилла 8 альбомов, последний из которых выпущен в 2018 году. Музыкант избегал шоу-бизнесовых тусовок, редко давал интервью, в последнее время критиковал власть. У рэпера остались жена и сын - 13-летний Антоний.

Перед смертью у Децла начали болеть кисти рук и сердце. Родственники пытались помочь артисту, но по приезду скорой медики констатировали смерть, которая случилась в результате остановки сердца. В Ижевске Децл выступал на корпоративном заказе, который заказал местный автодиллер. Сам заказчик утверждает, что Толмацкий ничего не употреблял и странно себя не вел.

В сети появилось последнее видео выступления Децла.

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Теги: Децл, умер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  03.02.2019, 12:55
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pусский
Ганьба наркоманам, я весело драчу свой огромный хyй им на зависть! А они в хyй колятся...
pусский  (аноним)  03.02.2019, 12:38
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Бля, мне никогда не нравился этот сраный нарик... Пёрнул я вместо салюта от радости, ведь я бухаю как свинья и здоров как бык, гы-гы-гы!
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