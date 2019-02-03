Умер известный рэпер Децл: Последнее видео с выступления

Кириллу Толмацкому, известного под псевдонимом Децл было 35 лет.

Читай также: Пенелопа Круз и Антонио Бандерас сыграют главные роли в фильме “Боль и слава“

Кирилл Толмацкий который выступал под псевдонимом Децл ушел из жизни. После концерта артисту стало плохо, родственники сразу вызвали скорую. Об этом сообщил его отец и продюсер Александр Толмацкий. Децл стал известным в 2000-м году после записи первого альбома “Кто ты“. Работа музыканта была отмечена премией “Дебют года“ от Record 2000. Всего у Кирилла 8 альбомов, последний из которых выпущен в 2018 году. Музыкант избегал шоу-бизнесовых тусовок, редко давал интервью, в последнее время критиковал власть. У рэпера остались жена и сын - 13-летний Антоний.

Перед смертью у Децла начали болеть кисти рук и сердце. Родственники пытались помочь артисту, но по приезду скорой медики констатировали смерть, которая случилась в результате остановки сердца. В Ижевске Децл выступал на корпоративном заказе, который заказал местный автодиллер. Сам заказчик утверждает, что Толмацкий ничего не употреблял и странно себя не вел.

В сети появилось последнее видео выступления Децла.

Ранее мы говорили, что на шоу “Следствие ведут экстрасенсы“ разгадают тайну смерти принцессы Дианы.