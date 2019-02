Проиграли борьбу: Кто из звезд умер от рака

Узнайте, кого из популярных людей забрал этот недуг.

4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Когда рак стучит в дом человека, ему все равно, кто перед ним. К сожалению, мало кому удается победить эту болезнь. Ivona расскажет о звездах, которым не удалось преодолеть рак.

Алан Рикман

Богдан Ступка

Звезда фильмов о Гарри Поттере умер 14 января 2016 года от рака легких. О его болезни особо никто не распространялся. Поэтому смерть любимого актера для всех поклонников фильмов о юном волшебнике стала шоком. Рикман известен благодаря своим ролям в фильмах “Крепкий Орешек“, “Суинни Тодд“ и конечно же “Гарри Поттер“.

Любимый актер миллионов украинцев умер 22 июля 2012 года. У него была запущенная стадия рака кости. Сын Богдана Сильвестровича, Остап Ступка вспоминает, что отец не любил жаловаться на здоровье и болезнь очень быстро прогрессировала. Богдан Ступка продолжает жить в своих фильмах, среди которых “Тарас Бульба“, “Водитель для Веры“, “Два в одном“ и других.

Стив Джобс

Его идеи опережали время. Стив Джобс создал империю, о которой знают все и многие мечтают там работать. Создателя iphone покорял креативностью и бизнес-успехами. Он 3 года боролся за жизнь, но рак поджелудочной железы оказался сильнее. Стив умер в 2011 году, напоследок подарив миру iPhone 4S.

Джо Кокер

Уолт Дисней

В возрасте 70 лет от рака легких скончался легендарный блюзовый певец Джо Кокер. Его песни “You Can Leave Your Hat On“, “You Are So Beautiful“, “Unchain My Heart“ по-прежнему занимают особое место в плейлистах миллионов слушателей.

Он умер 15 декабря 1966 года от рака легких. Как говорили его близкие, он мог еще долго жить, если бы не вредная привычка курить все время. Фильмы, идеи и империя Уолта Диснея продолжает жить и дарить счастливое детство миллионам.

Дэвид Боуи

Ночью 11 января 2016 года британский музыканта умер во сне. На протяжении 18 месяцев он боролся за свою жизнь, но проиграл. Сообщение о смерти стало шоком для его поклонников.

“Дэвид Боуи мирно скончался сегодня в окружении своей семьи после мужественной 18-месячной борьбы с раком“ – было написано на официальной странице в Facebook.

