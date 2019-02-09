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Thank U, Next: Ариана Гранде выпустила пятый студийный альбом

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Популярная американка также представила клип на песню "Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored".
Thank U, Next: Ариана Гранде выпустила пятый студийный альбом
Thank U, Next: Ариана Гранде выпустила пятый студийный альбом

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Ариана Гранде, которая ранее отказалась от выступления на “Грэмми 2019“, представила свой новый студийный альбом. Пятая по счету пластинка получила название “Thank U, Next“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#thankunext 🖤🌫

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

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В альбом вошло 12 песен, в том числе одноименный сингл, посвященный бывшим возлюбленным певицы, и выпущенные ранее треки “7 rings“ и “Imagine“. 

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Накануне релиза альбома Ариана также презентовала новый клип на один из синглов. В ролике на песню “Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored“ Гранде пытается разрушить отношения молодого человека и девушки, которая похожа на нее как две капли воды.

Предыдущий альбом Арианы Гранде “Sweetener“ вышел в августе прошлого года. В работе над ним приняли участие Фаррелл Уильямс, Ники Минаж и Мисси Эллиотт. 

Напомним, что сегодня, 9 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. Подробности читайте здесь.

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Теги: Ариана Гранде, альбом, thank u next
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