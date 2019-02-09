Thank U, Next: Ариана Гранде выпустила пятый студийный альбом

Популярная американка также представила клип на песню "Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored".

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Ариана Гранде, которая ранее отказалась от выступления на “Грэмми 2019“, представила свой новый студийный альбом. Пятая по счету пластинка получила название “Thank U, Next“.

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В альбом вошло 12 песен, в том числе одноименный сингл, посвященный бывшим возлюбленным певицы, и выпущенные ранее треки “7 rings“ и “Imagine“.

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Накануне релиза альбома Ариана также презентовала новый клип на один из синглов. В ролике на песню “Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored“ Гранде пытается разрушить отношения молодого человека и девушки, которая похожа на нее как две капли воды.

Предыдущий альбом Арианы Гранде “Sweetener“ вышел в августе прошлого года. В работе над ним приняли участие Фаррелл Уильямс, Ники Минаж и Мисси Эллиотт.

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