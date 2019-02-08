Певице не разрешили самостоятельно выбрать песни для выступления.

Ариана Гранде отказалась от выступления на "Грэмми 2019" Getty images

Популярная американская певица Арина Гранде не выступит на церемонии вручения премии “Грэмми 2019“. Ранее претендентка на “Лучшее сольное поп-исполнение“, собиралась спеть два хита.

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Причиной “бойкота“ стал конфликт Гранде с продюсерами премии. Певица хотела исполнить новую песню “7 Rings“, но ей позволили спеть только отрывок с нее. А вторую композицию и вовсе не разрешили выбрать самой.

Подобное поведение оскорбило поп-певицю, и она расторгнула все ранние договоренности с продюсерами музыкальной “Грэмми 2019“.

Напомним, ранее режиссера “Богемной рапсодии“ исключили из номинантов “BAFTA-2019“.