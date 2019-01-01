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BAFTA-2019: режиссера "Богемной рапсодии" исключили из номинантов

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Режиссера Брайана Сингера обвинили в педофилии.
BAFTA 2019: режиссера "Богемной рапсодии" исключили из номинантов
BAFTA 2019: режиссера "Богемной рапсодии" исключили из номинантов
Getty images

Американский кинорежиссер Брайан Сингер оказался в центре скандала. Создателя фильма о Фредди Меркьюри “Богемская рапсодия“ исключили из списка номинантов на BAFTA 2019.

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Причиной исключения стали обвинения режиссера в педофилии. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

“В свете недавних очень серьезных обвинений, BAFTA проинформировала Брайана Сингера о том, что его участие в номинации было приостановлено. BAFTA считает предполагаемое поведение совершенно неприемлемым и несовместимым с ценностями премии“, – говорится в сообщении.

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Сама кинолента “Богемная рапсодия“ остается в номинации “Выдающийся британский фильм“. И все, кто имеет отношение к созданию фильма, также не лишились номинаций.

Стоит отметить, что 53-летнего Брайана Сингера обвинили в педофилии сразу несколько молодых людей. Они утверждают, что режиссер домогался их, когда те были подростками.

Напомним, ранее известный рэпер публично заявил о сексе с Ким Кардашьян.

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Теги: Брайан Сингер, скандал, BAFTA 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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