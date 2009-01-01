Оскорбление чувств зрителей: Netflix угодил в скандал

Популярный стриминговый сервис Netflix вызвал гнев зрителей: названа причина.

Национальная железнодорожная компания Бельгии обвинили стриминг-сервис Netflix в использовании кадров реальной катастрофы, которая произошла в 2010 году, в фильме “Тетрадь смерти“.

В результате столкновения двух пассажирских поездов тогда погибло 19 человек, поэтому создатели киноленты не имели права использовать изображения без разрешения. Об этом передает издание Screen Rant.

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Представитель бельгийского железнодорожного оператора SNCB Дмитрий Теммерман заявил, что Netflix не обращался ни к компании, ни к выжившим после аварии в отношении использования этих изображений:

Это свидетельствует о неуважении к жертвам, выжившим, их родственникам, а также сотрудникам железной дороги и аварийно-спасательных служб. Сейчас рассматривается вопрос о том, каким образом будет решаться ситуация.

Одна из выживших в катастрофе - Анита Махи - сказала, что была шокирована, увидев кадры аварии в фильме:

Вы просто смотрите вечернее кино, ни о чем не подозреваете, и внезапно снова сталкиваетесь с той аварией.

Авария Кадр из фильма "Тетрадь смерти"

Пока что представители Netflix никак не прокомментировали ситуацию. Возможно, позднее появится информация о том, кем и на каких условиях было разрешено включение кадров катастрофы в “Тетрадь смерти“.

“Тетрадь смерти“ - киноадаптация знаменитого японского аниме, действие которого перенесли в США. Фильм вышел еще в 2017 году.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.