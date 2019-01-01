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TAYANNA представила новый сингл "Очі"

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Певица презентовала новый трек из будущего альбома “Фантастична жінка“.
TAYANNA представила новый сингл "Очі"
TAYANNA представила новый сингл "Очі"
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Сегодня, 8 февраля состоялась долгожданная премьера нового трека ТAYANNA – “Очі“. Удивительная синергия сразу нескольких музыкальных культур, элементы национальной этники, восточные мотивы и сложнейшие вокализы – все это присуще новой композиции певицы из будущего альбома “Фантастична жінка“.  

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Саунд-продюсером сингла выступил Виталий Телезин, известный по своей работе над предыдущим альбомом певицы “Тримай мене“, признанный музыкальными критиками “лучшим украинским релизом 2017 года“ и хитом-блокбастером “Фантастична жінка“, который занимал лидирующие позиции в украинских радиочартах.

“Ця пісня про мольфарку, яка живе в кожній жінці, справжня магія якої криється в її очах. Чоловіки дуже часто звертають увагу на них, тому мені захотілося розповісти про надприродню жінку, жінку-мольфарку, яка одним поглядом випромінює любов і силу в своїй слабкості“, - комментирует премьеру TAYANNA.

9 марта в клубе Bel’Etage состоится концерт-презентация нового альбома TAYANNA, в рамках которого примут участие известные исполнители и музыканты: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин.

Напомним, ранее Макс Барских презентовал новый альбом.

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Теги: TAYANNA, новая песня
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Источник: Ivona.bigmir.net

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