TAYANNA представила новый сингл "Очі"

Певица презентовала новый трек из будущего альбома “Фантастична жінка“.

Сегодня, 8 февраля состоялась долгожданная премьера нового трека ТAYANNA – “Очі“. Удивительная синергия сразу нескольких музыкальных культур, элементы национальной этники, восточные мотивы и сложнейшие вокализы – все это присуще новой композиции певицы из будущего альбома “Фантастична жінка“.

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Саунд-продюсером сингла выступил Виталий Телезин, известный по своей работе над предыдущим альбомом певицы “Тримай мене“, признанный музыкальными критиками “лучшим украинским релизом 2017 года“ и хитом-блокбастером “Фантастична жінка“, который занимал лидирующие позиции в украинских радиочартах.

“Ця пісня про мольфарку, яка живе в кожній жінці, справжня магія якої криється в її очах. Чоловіки дуже часто звертають увагу на них, тому мені захотілося розповісти про надприродню жінку, жінку-мольфарку, яка одним поглядом випромінює любов і силу в своїй слабкості“, - комментирует премьеру TAYANNA.

9 марта в клубе Bel’Etage состоится концерт-презентация нового альбома TAYANNA, в рамках которого примут участие известные исполнители и музыканты: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин.

Напомним, ранее Макс Барских презентовал новый альбом.