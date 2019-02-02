Читайте отчет первого киевского концерта Мальбэк х Сюзанна - фото, видео.

Гипнозы "Мальбэк": как Мальбэк х Сюзанна взорвали Киев instagram.com/samaevali

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2 февраля вечером от клуба Atlas и на целый квартал протянулась огромная очередь неравнодушных к группе новейшей поп-волны в мире музыке Мальбэк х Сюзанна. Многие очередь занимали заранее, так как двери клуба открылись в 19:00, а сам концерт начался в 20:30. Настоящим фанам полтора часа ожидания – не время, и они спокойно выстояли, ведь оно того явно стоило!

Буквально с первых минут после появления на сцене тонкой, но голосистой Сюзанны и сурового Ромы Мальбэка, зал взорвался овациями и криками, которые не утихали до конца выступления.

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Простые ребята, почти как твои друзья: скромно и со вкусом была одета Сюзанна – желтая блуза и темные широкие штаны, изредка оголяя ногу, будто дразнила мужскую половину фанатов. И он – типичный рэпер в широкой белой футболке- оверсайз и такого же размера красных спортивных штанах. В перерывах между песнями артисты общались с поклонниками, пели а капелла, а уроженка Крыма, украинка Сюзанна то и дело признавалась в любви киевским поклонникам, напевая «Як тебе не любити, Києве мій». И публика отвечала взаимностью. Что примечательно, публика настолько разношёрстная: от тинейджеров 15-16 лет, до “тюнингованных“ дам на шпильках +/- 30-ти. Первые в один голос кричали слова песен в унисон, вторые – записывая сториз в Инстаграм, притопывали ногой в такт. В любом случае, было ощущение, что посторонних в этот вечер на концерте не было.

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Трек за треком, куплет за куплетом, 2 часа пролетели молниеносно. От полюбившихся миллионам “Гипнозы“ и “Равнодушие“ до песен из нового альбома Reptiland. Сильный вокал, срывающийся на бархатно-тембральный крик Сюзанны идеально дополнял речитатив Мальбэка. Помимо удачного творческого дуэта пара Ромы и Сюзанны под конец обнялись и поцеловались, подтвердив тем самым их крепкий союз, несмотря на скандальные заявления ранее (напомним, Сюзанна заявляла об избиении Ромой и пара была на грани развода). Группа эксклюзивно представила киевским поклонникам новый трек, который будет доступен для скачивания уже в феврале этого года.



Мальбэк х Сюзанна, недолго думая, вышли на бис взывающей публике по окончанию программы. Они улетели, но пообещали вернуться осенью с новыми песнями. В то время, опьяненная публика (кто от алкоголя, кто от песен группы) медленно выходила из Atlas напевая “Проведи меня до дома, мы знакомы до истомы“ и другие вирусные до мурашек хиты исполнителей.

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