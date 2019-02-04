Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда шоу "Холостяк" впервые стал отцом

Комментариев: 0
У Дмитрия Черкасова и его супруги Александры родился сын.
Звезда шоу "Холостяк" впервые стал отцом
Звезда шоу "Холостяк" впервые стал отцом
instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Участник шоу “Холостяк-7“, пловец Дмитрий Черкасов поделился с подписчиками в в Instagram радостной новостью.

Читай также: Анита Луценко рассказала, как питается ее маленькая дочь

Дмитрий и его жена Александра впервые стали родителями. У пары родился сын.

“Мой самый счастливый день в жизни)) my best day ever!) Любимая, спасибо за Сына“, – подписал фото Черкасов.

Жена Дмитрия тоже разместила в соцсети трогательный снимок мужа с маленьким сыном.

“Сын. Спасибо за быстрые и легкие роды! Дима, спасибо Тебе за этого богатыря!“, - написала Александра.

Супруги назвали малыша Марком. Отметим, что для Дмитрия это первый ребенок. А в Александры уже есть сын Тимофей от первого брака.

Напомним, участник седьмого сезона шоу “Холостяк“ Дмитрий Черкасов тайно женился в сентябре 2018 года.

Поделись:
Теги: Холостяк, Дмитрий Черкасов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: http:

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь