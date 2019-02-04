Звезда шоу "Холостяк" впервые стал отцом

У Дмитрия Черкасова и его супруги Александры родился сын.

Участник шоу “Холостяк-7“, пловец Дмитрий Черкасов поделился с подписчиками в в Instagram радостной новостью.

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Дмитрий и его жена Александра впервые стали родителями. У пары родился сын.

“Мой самый счастливый день в жизни)) my best day ever!) Любимая, спасибо за Сына“, – подписал фото Черкасов.

Жена Дмитрия тоже разместила в соцсети трогательный снимок мужа с маленьким сыном.

“Сын. Спасибо за быстрые и легкие роды! Дима, спасибо Тебе за этого богатыря!“, - написала Александра.

Супруги назвали малыша Марком. Отметим, что для Дмитрия это первый ребенок. А в Александры уже есть сын Тимофей от первого брака.

Напомним, участник седьмого сезона шоу “Холостяк“ Дмитрий Черкасов тайно женился в сентябре 2018 года.