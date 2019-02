Звезда шоу "Холостяк" впервые стал отцом

Участник шоу “Холостяк-7“, пловец Дмитрий Черкасов поделился с подписчиками в в Instagram радостной новостью.

Дмитрий и его жена Александра впервые стали родителями. У пары родился сын.

“Мой самый счастливый день в жизни)) my best day ever!) Любимая, спасибо за Сына“, – подписал фото Черкасов.