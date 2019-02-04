Лилия Ребрик показала самый любимый предмет гардероба
Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик обожает делиться с новыми снимками с подписчиками.
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Звезда разместила в Instagram новый кадр, в подписи к которому рассказала о самом первом подарке тогда еще будущего мужа Андрея Дикого, а также о самом любимом предмете гардероба.
На новом снимке Лилия изображена в голубом платье с белыми кружевами возле огромного количества туфлей разных цветов.
Одвічні дівчачі муки: що взути... Туфлі на шпильках- це моя слабкість. І скажу по секрету: перший подарунок від мого тоді ще майбутнього чоловіка- це було взуття! Мене це так зворушило! Більше того, воно мені було ідеальним. З тих пір чоловік завжди дарує мені взуття. І воно завжди ідеально підходить! Це така вже фішка в нашій родині. Мені здається, що коли чоловік дарує взуття своїй коханій- це так сексуально... – подписала фото телеведущая.
Одвічні дівчачі муки: що взути... Туфлі на шпильках- це моя слабкість. І скажу по секрету: перший подарунок від мого тоді ще майбутнього чоловіка- це було взуття! Мене це так зворушило! Більше того, воно мені було ідеальним. З тих пір чоловік завжди дарує мені взуття. І воно завжди ідеально підходить! Це така вже фішка в нашій родині. Мені здається, що коли чоловік дарує взуття своїй коханій- це так сексуально... ⠀ А який подарунок Ви мрієте отримати від чоловіка? І взагалі, вам подобається, що вам дарують ваші кохані? (Мені здається це дуже важливо!) Може ви натякаєте, чи прямо говорите їм про свої бажання? Як це відбувається? Тим паче вже за десять днів день Валентина. Пишіть в коментарях що хочете й постарайтеся, щоб чоловік це прочитав ⠀ Ефір @ranok_ua ; сукня @elena_pigul #ранокзукраїною #взуттятомояслабкість
Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной кожи.
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