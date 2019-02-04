Лилия Ребрик показала самый любимый предмет гардероба

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик обожает делиться с новыми снимками с подписчиками.

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Звезда разместила в Instagram новый кадр, в подписи к которому рассказала о самом первом подарке тогда еще будущего мужа Андрея Дикого, а также о самом любимом предмете гардероба.

На новом снимке Лилия изображена в голубом платье с белыми кружевами возле огромного количества туфлей разных цветов.

Одвічні дівчачі муки: що взути... Туфлі на шпильках- це моя слабкість. І скажу по секрету: перший подарунок від мого тоді ще майбутнього чоловіка- це було взуття! Мене це так зворушило! Більше того, воно мені було ідеальним. З тих пір чоловік завжди дарує мені взуття. І воно завжди ідеально підходить! Це така вже фішка в нашій родині. Мені здається, що коли чоловік дарує взуття своїй коханій- це так сексуально... – подписала фото телеведущая.