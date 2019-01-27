Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной кожи
Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик впервые решила рассказать поклонникам, как ухаживает за своей кожей и волосами. Звезда разместила в Instagram новый пост, где подробно расписала все нюансы ухода за лицом.
Для меня уход за кожей очень важен - это моя профессия, мое лицо. Но я за естественность!!! Я за тщательное очищение кожи! Утренние и вечерние процедуры, мицеллярная вода, освежает и тонизирует, а также крем для лица, крем вокруг глаз, - делится с подписчиками Лилия Ребрик.
Телеведущая считает, что тщательная очистка кожи от макияжа очень важна для всех женщин. Звезда также советует после снятия косметики использовать маски для лица.
Конечно, я прислушиваюсь к советам косметолога, также мне интересны различные новинки в индустрии красоты; подруги тоже советуют, но все индивидуально). В силу специфики моей работы- именно очистка очень важна для моей кожи. Поэтому вечерний ритуал очищения кожи провожу с особой тщательностью. Люблю, чтобы кожа аж “скрипела“ от чистоты. После снятия плотного слоя косметики, балую себя различными масками для лица.
Особого внимания Лилия советует уделять уходу за ресницами.
Ресницы тоже требуют внимания, особенно с определенного возраста.
Также звезда рассказала, что обожает пользоваться детским кремом.
Среди бюджетных средств- люблю ....... детский крем!!! А че? Главное гипоаллергенный!!! И он всегда под рукой, особенно в молодой мамочки..
Для тела телеведущая предпочитает использовать парфюмированные кремы. А для волос- шампуни-маски и масла для кончиков волос.
Вообще люблю разные новинки и не боюсь их на себе пробовать. Ведь косметика- это очень индивидуально, - подытожила Лилия Ребрик.
Сьогодні будемо говорити про догляд за шкірою та волоссям. Ви просили- а я спробую виокремити декілька найменувань, своїх улюблених, серед усього того розмаїття, яке зараз є. ⠀ Для мене догляд за шкірою надзвичайно важливий - це моя професія, моє обличчя. Але я за природність!!! Я за ретельне очищення шкіри! Уранішні і вечірні процедури, міцелярна вода, яка освіжає і тонізує, а також крем для обличчя, крем навколо очей. Серед моїх фаворитів- Elizabeth Arden (серія Prevage). Люблю всю їхню лінію. І крем, і сироватка прекрасно справляються з моєю шкірою). Звичайно я дослухаюся до порад косметолога, також мені цікаві різні новинки в індустрії краси; подруги теж радять, але все індивідуально). Через специфіку моєї роботи- саме очищення дуже важливе для моєї шкіри. Тому вечірній ритуал очищення шкіри проводжу з особливою ретельністю. Люблю, щоб шкіра аж «скрипіла» від чистоти. Наприклад Clinique. Після зняття щільного шару косметики, балую себе різними масками для обличчя. Чергую маски KIEHLS. Або ж тканинні маски Japonica. Теж прекрасний доглянутий ефект. ⠀ Люблю відкривати для себе і якісь новинки в догляді за шкірою. От наприклад: догляд за віями бренду Mavala. Вії теж потребують уваги, особливо з певного віку . А для обличчя відкрила для себе сироватки Isdin (нічний та денний догляд)- приємно здивували. ⠀ Дорогий продукт : лінія дорогого догляду, з тих що я проходила, це Creme de la Mer, він божественний!) Враження залишає незабутні!). ⠀ Серед бюджетних засобів- люблю, .......ДИТЯЧИЙ КРЕМ!!! А що? ГОЛОВНЕ ГІПОАЛЕРГЕННИЙ!!! І він завжди є під рукою, особливо у молодої матусі. ⠀ Для тіла використовую парфюмовані креми, які йдуть у банній лінії до аромату). Наприклад J'adore. ⠀ Для волосся- фаворит Shiseido (шампунь, маска)- це те, що рятує моє волосся, коли воно геть втомлене. Ідеально відновлює. Далі, Devines лінія Melu; Selective; Moroccanoil . Знаю, що засоби для волосся треба чергувати, щоб не було звикання! Масло для кінчиків волосся- незамінний продукт. Наприклад Kerastase або Moroccanoil. Взагалі люблю різні новинки і не боюся їх на собі пробувати. Адже косметика- це дуже індивідуально. ⠀ Діліться,чим Ви користуєтеся?Будемо корисні одна одній
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