Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной кожи

Полезные советы по уходу за кожей от известной телеведущей.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик впервые решила рассказать поклонникам, как ухаживает за своей кожей и волосами. Звезда разместила в Instagram новый пост, где подробно расписала все нюансы ухода за лицом.

Для меня уход за кожей очень важен - это моя профессия, мое лицо. Но я за естественность!!! Я за тщательное очищение кожи! Утренние и вечерние процедуры, мицеллярная вода, освежает и тонизирует, а также крем для лица, крем вокруг глаз, - делится с подписчиками Лилия Ребрик.

Телеведущая считает, что тщательная очистка кожи от макияжа очень важна для всех женщин. Звезда также советует после снятия косметики использовать маски для лица.

Конечно, я прислушиваюсь к советам косметолога, также мне интересны различные новинки в индустрии красоты; подруги тоже советуют, но все индивидуально). В силу специфики моей работы- именно очистка очень важна для моей кожи. Поэтому вечерний ритуал очищения кожи провожу с особой тщательностью. Люблю, чтобы кожа аж “скрипела“ от чистоты. После снятия плотного слоя косметики, балую себя различными масками для лица.

Особого внимания Лилия советует уделять уходу за ресницами.

Ресницы тоже требуют внимания, особенно с определенного возраста.

Также звезда рассказала, что обожает пользоваться детским кремом.

Среди бюджетных средств- люблю ....... детский крем!!! А че? Главное гипоаллергенный!!! И он всегда под рукой, особенно в молодой мамочки..

Для тела телеведущая предпочитает использовать парфюмированные кремы. А для волос- шампуни-маски и масла для кончиков волос.

Вообще люблю разные новинки и не боюсь их на себе пробовать. Ведь косметика- это очень индивидуально, - подытожила Лилия Ребрик.

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