Лилия Ребрик опубликовала трогательное фото с мужем
Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик обожает делится с поклонниками семейными снимками. Звезда разместила в Instagram новый кадр с мужем, танцором Андреем Диким.
Начебто тільки ялинку наряджали, а ось вже лютий! Любителі тепла, весна близько. А також наближається найромантичніше свято року - День закоханих. Як ставитесь до цього дня? Звичайно, романтика повинна бути в нашому житті частіше, ніж раз на рік, але чи буває зайвий привід проявити свої почуття? – подписала фото телеведущая.
Начебто тільки ялинку наряджали, а ось вже лютий! Любителі тепла, весна близько ⠀ А також наближається найромантичніше свято року - День закоханих Як ставитесь до цього дня? Звичайно, романтика повинна бути в нашому житті частіше, ніж раз на рік, але чи буває зайвий привід проявити свої почуття? ⠀ Мій улюблений бренд @925_ua до 10 лютого зробив знижку -40% на срібні прикраси від 500 грн Там стільки нової краси І для чоловіків теж можна знайти подаруночок Не чекайте до останнього)). ⠀ Фото @tatyana_kizeeva Makeup&hair @borsukovskaia ⠀ #925ua #дикасімейка #деньзакоханих
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Отметим, Лилия и Андрей познакомились во время съемок шоу “Танцы со звездами“ на телеканале СТБ в 2011 году. Пара поженилась в том же году 23 декабря. В 2012 году в супругов родился первенец – дочь Диана. А в 2018 году Лилия родила вторую дочь Полину.
Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной кожи.
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