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Лилия Ребрик опубликовала трогательное фото с мужем

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Ведущая поделилась милым снимком.
Лилия Ребрик опубликовала трогательное фото с мужем
Лилия Ребрик опубликовала трогательное фото с мужем
instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик обожает делится с поклонниками семейными снимками. Звезда разместила в Instagram новый кадр с мужем, танцором Андреем Диким.

Начебто тільки ялинку наряджали, а ось вже лютий! Любителі тепла, весна близько. А також наближається найромантичніше свято року - День закоханих. Як ставитесь до цього дня? Звичайно, романтика повинна бути в нашому житті частіше, ніж раз на рік, але чи буває зайвий привід проявити свої почуття? – подписала фото телеведущая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начебто тільки ялинку наряджали, а ось вже лютий! Любителі тепла, весна близько ⠀ А також наближається найромантичніше свято року - День закоханих Як ставитесь до цього дня? Звичайно, романтика повинна бути в нашому житті частіше, ніж раз на рік, але чи буває зайвий привід проявити свої почуття? ⠀ Мій улюблений бренд @925_ua до 10 лютого зробив знижку -40% на срібні прикраси від 500 грн Там стільки нової краси І для чоловіків теж можна знайти подаруночок Не чекайте до останнього)). ⠀ Фото @tatyana_kizeeva Makeup&hair @borsukovskaia ⠀ #925ua #дикасімейка #деньзакоханих

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

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Отметим, Лилия и Андрей познакомились во время съемок шоу “Танцы со звездами“ на телеканале СТБ в 2011 году. Пара поженилась в том же году 23 декабря. В 2012 году в супругов родился первенец – дочь Диана. А  в 2018 году Лилия родила вторую дочь Полину.

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной кожи.

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Теги: Лилия Ребрик, Андрей Дикий
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Источник: Ivona.bigmir.net

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