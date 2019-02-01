Лилия Ребрик опубликовала трогательное фото с мужем

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик обожает делится с поклонниками семейными снимками. Звезда разместила в Instagram новый кадр с мужем, танцором Андреем Диким.

Начебто тільки ялинку наряджали, а ось вже лютий! Любителі тепла, весна близько. А також наближається найромантичніше свято року - День закоханих. Як ставитесь до цього дня? Звичайно, романтика повинна бути в нашому житті частіше, ніж раз на рік, але чи буває зайвий привід проявити свої почуття? – подписала фото телеведущая.