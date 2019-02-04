Умер участник "Битвы экстрасенсов" Андрей Сатаненко

У мага обнаружили неизлечимую болезнь.

3 февраля умер популярный украинский маг, участник “Битвы экстрасенсов“ Андрей Сатаненко. Об этом рассказал его друг Александр Пазилорт Контанистов на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что 6 лет назад у мага обнаружили опухоль мозга, но об этом знали только самые близкие люди Андрея.

“Более 6−7 лет назад, самые близкие люди узнали, что каждый год может стать для него последним, и до самого последнего момента это скрывалось от общественности, поскольку Андрей никогда не жаловался, а наоборот, старался помочь всем, кого он знает. На самом деле Андрей никогда не умрет, он бессмертен, поскольку навсегда останется в памяти и в сердцах его жены, близких друзей и знакомых, его учеников и последователей… Помним и любим!“ - написал Александр Пазилорт Контанистов.

Напомним, ранее сообщалось, что на шоу “Следствие ведут экстрасенсы“ разгадают тайну смерти принцессы Дианы.