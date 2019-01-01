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Анджелина Джоли возвращается в кино: в каком фильме снимется актриса

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Голливудская актриса Анджелина Джоли согласилась на роль в новом фильме.
Анджелина Джоли возвращается в кино: в каком фильме снимется актриса
Анджелина Джоли возвращается в кино: в каком фильме снимется актриса
Getty images

Всемирно известная актриса Анджелина Джоли возвращается на большие экраны - она согласилась на роль в триллере “Тем, кто желает моей смерти“.

Об этом передает издание Daily Мail.

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В 2014 году Анджелина перестала сниматься в фильмах и посвятила себя режиссуре. Из-за этого актриса оказалась на грани разорения и решила вернуться к съемкам. После “Малифисенты-2“ Джоли сыграет в фильме “Тем, кто желает моей смерти“, основанном на книге Майка Корита.

Последний вышедший фильм с Анджелиной Джоли - “У моря“. В нем она играла вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом.

В центре сюжета ленты "Тем, кто желает моей смерти" - парень из защиты программы свидетелей, за которым охотятся киллеры. Он стал свидетелем зверского убийства. Режиссером картины станет Тайлор Шеридан. Начало съемок фильма запланировано на май 2019 года, когда Шеридан завершит работу над вторым сезоном сериала “Йеллоустоун“.

Напомним, американская светская львица Ким Кардашьян неожиданно стала блондинкой. Как она выглядит сейчас, смотрите здесь.

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Теги: Анджелина Джоли
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