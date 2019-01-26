Ким Кардашьян неожиданно стала блондинкой

Кардашьян снялась в рекламе своего нового парфюма.

Ким Кардашьян не устает удивлять поклонников. Так, совсем недавно светская львица решила кардинально сменить имидж и стать блондинкой. Правда, только для рекламы своих новых духов.

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Кардашьян анонсировала выход новой парфюмерной линии “KKWHEARTS“, которая была создана специально ко Дню всех влюбленных. В линию вошли три парфюма в флаконах в форме сердец - “Baddie“ (“Плохиш“), “Baby Girl“ (“Малышка“), “Wifey“ (“Женушка“).

Кадры с рекламной фотосессии звезда разместила на своей официальной странице в Instagram.

“Угадайте, что мы приготовили вам ко Дню святого Валентина? Рада объявить о запуске трех новых ароматов, которые уже в скором времени можно будет заказать на официальном сайте бренда!“ - подписала снимки Ким Кардашьян.

Напомним, ранее известный рэпер публично заявил о сексе с Ким Кардашьян.