"Всегда в сердце": София Ротару показала фото покойного мужа

Как выглядел муж певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко: фото.

Народная артистка Украины София Ротару трогательно поздравила покойного мужа Анатолия Евдокименко с днем рождения.

В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фотографию возлюбленного с такой подписью:

Сегодня (20 января, - ред.) тебе исполнилось бы 77... Ты всегда в моем сердце!

Поклонники Ротару почтили память ее умершего супруга и поддержали артистку.

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София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в сентябре 1968 года. Анатолий являлся не только супругом Софии, но и режиссером-постановщиком ее концертных программ. Помимо этого, Евдокименко являлся руководителем ансамбля “Червона рута“.

Он умер в 2002 году, на 61-м году жизни, от инсульта. У возлюбленных есть сын - 48-летний Руслан, и двое внуков - 24-летний Анатолий и 17-летняя София.

Напомним, ранее мы показывали, как София Ротару провела новогодние каникулы с семьей в Лондоне.