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"Всегда в сердце": София Ротару показала фото покойного мужа

Комментариев: 1
Как выглядел муж певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко: фото.
София Ротару показала фото покойного мужа
София Ротару показала фото покойного мужа
instagram.com/sofiarotaru.official

Народная артистка Украины София Ротару трогательно поздравила покойного мужа Анатолия Евдокименко с днем рождения.

В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фотографию возлюбленного с такой подписью:

Сегодня (20 января, - ред.) тебе исполнилось бы 77... Ты всегда в моем сердце! 

Поклонники Ротару почтили память ее умершего супруга и поддержали артистку.

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София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в сентябре 1968 года. Анатолий являлся не только супругом Софии, но и режиссером-постановщиком ее концертных программ. Помимо этого, Евдокименко являлся руководителем ансамбля “Червона рута“.

Он умер в 2002 году, на 61-м году жизни, от инсульта. У возлюбленных есть сын - 48-летний Руслан, и двое внуков - 24-летний Анатолий и 17-летняя София.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Напомним, ранее мы показывали, как София Ротару провела новогодние каникулы с семьей в Лондоне.

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Теги: София Ротару, Анатолий Евдокименко, фото
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  21.01.2019, 11:45
Оценка:  0
pусский
А в это же время в пипиське Софии залупа молодого ёбаря, вот и верь хитрожопой хуторянке!
Люблю_Украину    21.01.2019, 11:18
Оценка:  0
Люблю_Украину
он пролайкал?
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