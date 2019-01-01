София Ротару проводит новогодние каникулы в Лондоне: яркие фото

Украинская певица София Ротару отправилась на отдых вместе с семьей: как они проводят время.

Народная артистка Украины София Ротару отправилась с родственниками на новогодние каникулы в Лондон.

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Фотографии с отдыха певица опубликовала в своих InstaStories. Судя по кадрам, семья проводит время в парке развлечений Winter Wonderland, который находится в Гайд-парке в Лондоне.

Там София Ротару отдыхает с сыном Русланом, невесткой Светланой и внуками – 17-летней Софией и 25-летним Анатолием.

Напомним, украинский музыкант Сергей Бабкин отправился с семьей на новогодние каникулы в Лапландию. Сказочные фото, сделанные на родине Санты, смотрите здесь.