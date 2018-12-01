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София Ротару отказалась выступать в России

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Народная артистка Украины София Ротару впервые отказалась участвовать в "Песне года": названа причина.
София Ротару отказалась выступать в России
София Ротару отказалась выступать в России
facebook.com/sofiarotaru.official

71-летняя певица София Ротару отказалась выступать в России из-за военной агрессии страны по отношению к Украине.

Об этом стало известно перед музыкальной премией “Песня года“, на которой традиционно должна была выступить украинская звезда.

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Как передает “Комсомольская правда“, Ротару выступала на вручении этой премии уже 85 раз, участвуя в 43-х церемониях. Даже в 2014-м году, когда начались серьёзные политические проблемы между Россией и Украиной, София Михайловна выступала на сцене “Олимпийского“ в Москве.

И вот артистка впервые отказалась от выступления в России. Причиной послужили события в Азовском море. 25 ноября российские корабли атаковали два украинских катера “Никополь“ и “Бердянск“ и рейдовый буксир “Яны Капу“, которые направлялись из Одессы в порт в Мариуполе. Россияне открыли огонь, захватили корабли и военных, среди которых шесть раненых. В связи с этим в десяти областях Украины ввели военное положение.

Как утверждают источники в организации мероприятия, звонок от представителей Софии Ротару прозвучал в день, когда в части Украины ввели военное положение. Менеджеры артистки сообщили, что певица решила в этом году отменить посещение России, и не выступать не только на “Песне года“, но и на корпоративных мероприятиях, на которые ее часто приглашают под Новый год.

Отметим, что в российской “Песне года“ все равно примут участие украинские певицы Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий.

Напомним, ранее мы показывали, как прошел концерт Макса Барских в Киеве. Смотрите фотоотчет здесь.

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Теги: София Ротару, военное положение, агрессия России, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Москвошвея    01.12.2018, 18:44
Оценка:  +1
Москвошвея
зато лабуда с каролиной отплясывают
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