Главное - доверие: Алена Шоптенко сравнила танцы с отношениями

Популярная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко рассказала, как достичь успехов в танцах и отношениях.

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Украинский хореограф Алена Шоптенко, недавно поделившаяся семейной фотосессией, рассказала, что для нее является главным в поисках партнера для танцев. Подробнее читайте далее в материале.

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В своем блоге артистка поделилась с подписчиками мнением о том, какой этап в отношениях для нее является самым трудным.

Большинство людей живут в поиске своей второй половинки. А когда находят, то переживают массу трансформаций в отношении к ней. В танцах существует понятие «притираться» друг к другу. Впрочем, в жизни тоже. И один из самых сложных этапов «притирания» в танцах – доверие. В большей степени это касается партнерш в танце, так как они часто доверяют собственное тело своему партнеру во время исполнения самых сложных поддержек. И если нет уверенности в партнере, то не будет и самых захватывающих «па», - написала Шоптенко.

Алена отметила, что “ключом” к идеальному взаимодействию, как на паркете, так и в любви, есть доверие.

Так что либо учитесь доверять партнеру, либо ищите партнёра, которому сможете доверять. Ведь и без поддержек танец может быть хорошим. Но это же скучно), - подытожила она.

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