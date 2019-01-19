Известная украинская телеведущая призналась, окунулась ли в прорубь на Крещение.

Никак не решусь: Лилия Ребрик о купании в проруби на Крещение Instagram

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Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая накануне поделилась советами, как всегда оставаться на позитиве, рассказала, как относится к традициям праздника Крещения. В своем Instagram звезда опубликовала снимок и поздравила своих подписчиков с днем Богоявления.

На фото Ребрик позирует на заснеженном фоне, укутавшись в серебристый пуховик. В описании Лилия поздравила всех своих подписчиков с христианским праздником и призналась, что в этом году не решилась окунуться в ледяную воду.

Христос Хрещається! Зі святом Водохреща всіх! Миру, здоров`я й любові в кожній родині!💕 Ну що, є сміливці серед Вас, хто сьогодні вже пірнав в ополонку? Зізнавайтеся😉. Діліться враженнями, відчуттями. Ви для мене герої, моє шанування! Я поки ніяк не можу наважитися 🤷‍♀️... Розкажіть, що Вас надихнуло, коли вперше наважилися?“, - поделилась ведущая.

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