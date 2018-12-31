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Алена Шоптенко умилила фанов новогодней семейной фотосессией

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Украинский хореограф Алена Шоптенко трогательно обратилась к поклонникам в канун Нового года.
Алена Шоптенко умилила фонов новогодней семейной фотосессией
Алена Шоптенко умилила фонов новогодней семейной фотосессией
instagram.com/alena_shoptenko

Главный хореограф проекта “Танці з зірками 2018“ Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией.

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В своем Instagram-аккаунте она опубликовала снимки, на которых запечатлена с мужем Алексеем Иваненко и их сыном Алексеем на фоне новогодней елки. В подписи к фотографиям Алена подвела итоги 2018 года:

А я вот хочу сказать спасибо этому году за то, что он разрушил все, что я знала и в чем была уверена всю мою мою жизнь. Например, в этом году мы с Алексеем доказали, что 1+1=3, а дальше все и завертелось. Я узнала, что в сутках иногда намного больше 24 часов. Узнала, что можно быть в двух местах одновременно. И что иногда, чтобы все сделать правильно, нужно все делать неправильно. Спасибо ему за все, что случилось и конечно спасибо Алексею за то, что пока я осуществляла нашу главную мечту, он осуществил все остальные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А я вот хочу сказать спасибо этому году за то, что он разрушил все, что я знала и в чем была уверена всю мою мою жизнь. Например, в этом году мы с @kzmr_mlvch доказали, что 1+1=3, а дальше все и завертелось. Я узнала, что в сутках иногда намного больше 24 часов. Узнала, что можно быть в двух местах одновременно. И что иногда, чтобы все сделать правильно, нужно все делать неправильно. Спасибо ему за все, что случилось и конечно спасибо @kzmr_mlvch за то, что пока я осуществляла нашу главную мечту, он осуществил все остальные. Хороший был год, пусть новый будет ещё лучше! С наступающим вас!

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Отметим, что в 2018 году Алена Шоптенко впервые стала мамой. Она родила сына Алексея 9 июня. Через неделю малышу исполнится полгода.

Напомним, известный певец Рики Мартин в третий раз стал отцом. 

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Теги: Алена Шоптенко, фото
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