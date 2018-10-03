Фанаты Тины Кароль повально набивают тату с ее изображением
Фанаты популярной украинской исполнительницы Тины Кароль настолько активно поддерживают своего кумира, что даже готовы делать тематические тату.
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В связи с этим в своем Instagram-аккаунте Тина Кароль предлагает поклонникам делиться фотографиями татуировок на теле, посвященных ее творчеству под хештегами #тинакарольтату или #tinakaroltatoo.
Несколько ярких тату в свою честь Тина Кароль показала на своей странице:
Рубрика “Рисунки, которыми вы украшаете свое тело“. Благодарю за преданность! Вы — моя вечность.
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Преданные фанаты Кароль тут же обьявили свой собственный тату-флешмоб: ко дню рождения певицы, который она будет отмечать 25 января, обязательно сделать тату с ее изображением или словами из песен.
Вот моя первая и пока что единственная татуировка, кто ожидал, что тут рисунок - чуть ошибся, я выбрал для себя фразу из песни Тины Кароль @tina_karol @_fantina , она и стала моей вдохновительницей 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Хочу сказать отдельное спасибо мастеру @rerakasera за красоту на моей руке и прекрасное настроение после сеанса. Кому нужна татуировка - заглядывать к нему в профиль :) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Если есть вопросы, ЛС открыто, буду ждать :) #тинакарольтату #tinakaroltatoo
моя любов. така бажана. така щира. неосяжна. довгоочікувана та неймовірно особлива♥ _____________________ чому саме зараз? бо моїй вірі рівно рік. і я хочу сказати, що це був найщасливіший час в моєму житті. як же важливо справді відчувати, любити, дарувати любов та отримувати її у відповідь, а головне: вірити, всім серцем, віддано, до неможливого. . . . як зараз пам'ятаю ті дні, коли слухала її пісні вперше днями і ночами не припиняючи, постійно перемотуючи на цей момент. я повірила їй, повірила в себе, в свою силу, повірила в життя. як зараз пам'ятаю ті дні, коли тільки наважувалася поїхати на перший концерт, це було рік тому, але таке відчуття, що ціле життя минуло з того часу. як ми сиділи на парах з @masha980721 та вона казала 'якщо справді хочеться, то їдь, і не важливо що сама, що начебто далеко', а потім після концерту дуже довго говорили і ці слова 'я дуже рада, що ти нарешті щаслива' дякую. дякую людям, які з'явилися в моєму житті у цей час. я люблю вас. ви неймовірні. @vypadkova я дуже вдячна тобі за... та ти і так все знаєш, моя солодка сіль на відкриту рану, люблю тебе❤ ________________________ Дякую Тобі, моя @tina_karol всіх слів на світі занадто мало, щоб описати мої відчуття. Ти подарувала і продовжуєш дарувати силу, надію, любов, натхнення, віру. Ти - світло. Ти змінюєш людські життя. Ти рятуєш людям життя. Ти - життя. Просто будь. Завжди 🙏♥ Люблю. Пам'ятайте: 'пусть порой теряются мысли, некого на помощь позвать. К белой полосе твоей веры рукою подать.' Не втрачайте віру. Ніколи. @_fantina #моялюбов #місцящасливихлюдей #віра #натхнення #житьзначитпробовать #тинакароль #ФанТина #тінакароль #тинакарольтату #tinakaroltatoo
Так приятно, когда вы возвращаетесь ко мне вновь. С некоторыми людьми существует уже особая связь💫 Например, с @oktyabrika . Однажды я была так счастлива, узнав, что в Астрахани есть ещё один человек, «повёрнутый» на концертах определенного исполнителя. Твори и вдохновляй! С твоим днём❤ #репинабьёт #тинакарольтату
Напомним, ранее Тина Кароль показывала, как выглядит ее десятилетний сын Вениамин.
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