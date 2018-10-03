Фанаты Тины Кароль повально набивают тату с ее изображением

Фанаты популярной украинской артистки Тины Кароль устроили тату-флешмоб к ее дню рождения.

Фанаты популярной украинской исполнительницы Тины Кароль настолько активно поддерживают своего кумира, что даже готовы делать тематические тату.

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В связи с этим в своем Instagram-аккаунте Тина Кароль предлагает поклонникам делиться фотографиями татуировок на теле, посвященных ее творчеству под хештегами #тинакарольтату или #tinakaroltatoo.

Несколько ярких тату в свою честь Тина Кароль показала на своей странице:

Рубрика “Рисунки, которыми вы украшаете свое тело“. Благодарю за преданность! Вы — моя вечность.

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Преданные фанаты Кароль тут же обьявили свой собственный тату-флешмоб: ко дню рождения певицы, который она будет отмечать 25 января, обязательно сделать тату с ее изображением или словами из песен.

Напомним, ранее Тина Кароль показывала, как выглядит ее десятилетний сын Вениамин.