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Фанаты Тины Кароль повально набивают тату с ее изображением

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Фанаты популярной украинской артистки Тины Кароль устроили тату-флешмоб к ее дню рождения.
Фанаты Тины Кароль повально набивают тату с ее изображением
Фанаты Тины Кароль повально набивают тату с ее изображением
instagram.com/tina_karol/

Фанаты популярной украинской исполнительницы Тины Кароль настолько активно поддерживают своего кумира, что даже готовы делать тематические тату. 

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В связи с этим в своем Instagram-аккаунте Тина Кароль предлагает поклонникам делиться фотографиями татуировок на теле, посвященных ее творчеству под хештегами #тинакарольтату или #tinakaroltatoo. 

Несколько ярких тату в свою честь Тина Кароль показала на своей странице:

Рубрика “Рисунки, которыми вы украшаете свое тело“. Благодарю за преданность! Вы — моя вечность.

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Преданные фанаты Кароль тут же обьявили свой собственный тату-флешмоб: ко дню рождения певицы, который она будет отмечать 25 января, обязательно сделать тату с ее изображением или словами из песен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот моя первая и пока что единственная татуировка, кто ожидал, что тут рисунок - чуть ошибся, я выбрал для себя фразу из песни Тины Кароль @tina_karol @_fantina , она и стала моей вдохновительницей 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Хочу сказать отдельное спасибо мастеру @rerakasera за красоту на моей руке и прекрасное настроение после сеанса. Кому нужна татуировка - заглядывать к нему в профиль :) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Если есть вопросы, ЛС открыто, буду ждать :) #тинакарольтату #tinakaroltatoo

Допис, поширений Bohdan Yemets (@martin_morgan229)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

моя любов. така бажана. така щира. неосяжна. довгоочікувана та неймовірно особлива♥ _____________________ чому саме зараз? бо моїй вірі рівно рік. і я хочу сказати, що це був найщасливіший час в моєму житті. як же важливо справді відчувати, любити, дарувати любов та отримувати її у відповідь, а головне: вірити, всім серцем, віддано, до неможливого. . . . як зараз пам'ятаю ті дні, коли слухала її пісні вперше днями і ночами не припиняючи, постійно перемотуючи на цей момент. я повірила їй, повірила в себе, в свою силу, повірила в життя. як зараз пам'ятаю ті дні, коли тільки наважувалася поїхати на перший концерт, це було рік тому, але таке відчуття, що ціле життя минуло з того часу. як ми сиділи на парах з @masha980721 та вона казала 'якщо справді хочеться, то їдь, і не важливо що сама, що начебто далеко', а потім після концерту дуже довго говорили і ці слова 'я дуже рада, що ти нарешті щаслива' дякую. дякую людям, які з'явилися в моєму житті у цей час. я люблю вас. ви неймовірні. @vypadkova я дуже вдячна тобі за... та ти і так все знаєш, моя солодка сіль на відкриту рану, люблю тебе❤ ________________________ Дякую Тобі, моя @tina_karol всіх слів на світі занадто мало, щоб описати мої відчуття. Ти подарувала і продовжуєш дарувати силу, надію, любов, натхнення, віру. Ти - світло. Ти змінюєш людські життя. Ти рятуєш людям життя. Ти - життя. Просто будь. Завжди 🙏♥ Люблю. Пам'ятайте: 'пусть порой теряются мысли, некого на помощь позвать. К белой полосе твоей веры рукою подать.' Не втрачайте віру. Ніколи. @_fantina #моялюбов #місцящасливихлюдей #віра #натхнення #житьзначитпробовать #тинакароль #ФанТина #тінакароль #тинакарольтату #tinakaroltatoo

Допис, поширений Liliya Bolekhovskaya (@liliya_lavigne18)

Напомним, ранее Тина Кароль показывала, как выглядит ее десятилетний сын Вениамин.

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Теги: Тина Кароль, тату, флешмоб, фото
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