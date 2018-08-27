Тина Кароль похвасталась успехами подросшего сына

Украинская певица Тина Кароль показала, как выглядит ее десятилетний сын Вениамин: видео.

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль показала, как сейчас выглядит ее десятилетний сын Вениамин.

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В Instagram-аккаунте фан-клуба артистки появилось видео, на котором малыш играет на пианино:

“Мой дорогой, моё всё“ —Тина Кароль

Вениамин выглядит очень взрослым, что поспешили отметить и пользователи сети:

Какой взрослый); Боже, какой милый); Тиночка, такой прилежный мальчик!

Также поклонники артистки отметили, что мальчик очень похож на свою звездную маму.

Тина Кароль родила Вениамина в ноябре 2008 года от мужа Евгения Огира (он умер в 2013 году, когда мальчику было 4,5 года). Сейчас мальчик живет и учится в Великобритании.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева блеснула идеальной фигурой в купальнике. Как сейчас выглядит солистка группы “Время и Стекло“, смотрите здесь.