Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль похвасталась успехами подросшего сына

Комментариев: 0
Украинская певица Тина Кароль показала, как выглядит ее десятилетний сын Вениамин: видео.
Тина Кароль похвасталась успехами подросшего сына
Тина Кароль похвасталась успехами подросшего сына
instagram.com/tina_karol/

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль показала, как сейчас выглядит ее десятилетний сын Вениамин.

Читай также: Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте

В Instagram-аккаунте фан-клуба артистки появилось видео, на котором малыш играет на пианино:

“Мой дорогой, моё всё“ —Тина Кароль

Вениамин выглядит очень взрослым, что поспешили отметить и пользователи сети:

Какой взрослый); Боже, какой милый); Тиночка, такой прилежный мальчик!

Также поклонники артистки отметили, что мальчик очень похож на свою звездную маму.

Тина Кароль родила Вениамина в ноябре 2008 года от мужа Евгения Огира (он умер в 2013 году, когда мальчику было 4,5 года). Сейчас мальчик живет и учится в Великобритании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Нежности Вам!» —Тина Кароль💋 #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева блеснула идеальной фигурой в купальнике. Как сейчас выглядит солистка группы “Время и Стекло“, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, Вениамин Огир, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь