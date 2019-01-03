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Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте

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Украинская певица Тина Кароль опубликовала соблазнительный снимок на своей странице в соцсети.
Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте
Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте
instagram.com/tina_karol

Популярная певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительной фотографией.

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Снимок, на котором артистка запечатлена в черном платье с глубоким декольте и красной помадой на губах, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Поклонники моментально отреагировали на красивый кадр и рассыпались в комплиментах:

Нереально крутой образ; Красотка; Секс-бомба!

 

Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте
Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте
instagram.com/tina_karol

 

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Теги: Тина Кароль, фото
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