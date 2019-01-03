Украинская певица Тина Кароль опубликовала соблазнительный снимок на своей странице в соцсети.

Популярная певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительной фотографией.

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Снимок, на котором артистка запечатлена в черном платье с глубоким декольте и красной помадой на губах, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники моментально отреагировали на красивый кадр и рассыпались в комплиментах:

Нереально крутой образ; Красотка; Секс-бомба!

Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте instagram.com/tina_karol

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