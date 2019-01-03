Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте
Украинская певица Тина Кароль опубликовала соблазнительный снимок на своей странице в соцсети.
Популярная певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительной фотографией.
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Снимок, на котором артистка запечатлена в черном платье с глубоким декольте и красной помадой на губах, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Поклонники моментально отреагировали на красивый кадр и рассыпались в комплиментах:
Нереально крутой образ; Красотка; Секс-бомба!
Напомним, ранее обнаженная модель Тина Кунаки показала беременный живот. Как сейчас выглядит юная жена Венсана Касселя, смотрите здесь.
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