Олег Винник воплотил мечту юной поклонницы

В рамках нового спецпроекта программы "Вікна-новини" телеканала СТБ маленькие украинцы получают то, о чем они так давно и искренне мечтали.

О своих желаниях маленькие украинцы написали в письмах святому Николаю, которые попали в редакцию новостной программы. Пять трогательных историй вошли в цикл сюжетов под названием “Можливо все“.

Одной из героинь стала 14-летняя Кристина, которая больше всего на свете любит петь. Ее целью была встреча с Олегом Винником. Известный певец и судья “Х-фактора“ с удовольствием уделил время юной поклоннице и сказал самые важные слова для девочки.

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Кристина живет в маленьком поселке Водяное Харьковской области. Она – главная бабушкина помощница. Пути родителей давно разошлись. Они создали другие семьи, а сама Кристина решила остаться с бабушкой. Девочка во всем ей помогает и при этом всегда поет.

Свое пение Кристина записывает на телефон, монтирует видео и выставляет в социальные сети. Петь начала еще с малых лет. И с тех пор она - звезда всех школьных концертов. Но вот с одноклассниками у Кристины отношения не складываются. Сверстники считают ее белой вороной. Сама девочка говорит:

Мне интересно помогать дома бабушке, хочется уделить время пению, ходить в церковь. Они меня не считают своей. Самое обидное, что говорили мне друзья – у меня нет голоса.

Девочка хорошо учится и старается держаться подальше от непонимания и обид. Она хотела бы профессионально заниматься вокалом и понять, действительно ли у нее есть потенциал. Однако ближайшая музыкальная школа находится в 100 километрах от ее села. Добираться туда слишком далеко и дорого:

Музыка – это моя жизнь. Мне очень нравятся звезды эстрады. Мой кумир – это Олег Винник. Это был бы самый счастливый день в мое жизни, если бы я проснулась и получила приглашение на концерт звезд.

Команда программы “Вікна-новини“ отправилась в село, где живет Кристина, чтобы воплотить ее мечту в реальность. Девочка получила приглашение на прямой эфир проекта “Х-фактор“, судья которого – Олег Винник.

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Творчество певца стало близко Кристине, когда она была еще совсем маленькой. Кристина получила уникальную возможность – познакомиться лично с Олегом Винником. С первых секунд знакомства эмоции взяли верх и Кристина растерялась.

Певец предложил провести экскурсию по павильону и сцене “Х-фактора“. А через несколько минут главная сцена страна оказалась в распоряжении Кристины – судья шоу попросил ее спеть.

Исполнив отрывок из песни “Кто я“, девочка услышала то, о чем давно мечтала – профессиональную оценку ее вокальных данных. Олег Винник говорит:

Буду объективным: голос есть. Открытый, красивый, мягкий. Будущее есть, только нужно работать.

Кроме музыкальных советов Кристина получила автограф от звезды, диск и фото на память:

Я безумно рада тому, что я встретилась с Олегом Винником. Я выслушала его мнение. Он сказал, что у меня есть голос. Для меня это было очень важно услышать. Я рада. Благодарна СТБ за то, что мне помогли осуществить мечту.

Напомним, ранее Олег Винник опроверг слухи о плагиате. Подробности читайте здесь.