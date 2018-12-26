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Ким Кардашьян получила на Рождество подарок за 14 миллионов долларов

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Канье Уэст подарил своей жене Ким Кардашьян квартиру стоимостью 14 млн долларов.
Ким Кардашьян получила на Рождество подарок за 14 миллионов долларов
Ким Кардашьян получила на Рождество подарок за 14 миллионов долларов
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Семейство Кардашьян потратило на грандиозную рождественскую вечеринку 1,3 млн долларов (около 36, 6 млн грн). Но эта сумма не самая шокирующая, отмечает издание TMZ. Дело в том, что на персональный подарок для Ким Кардашьян Канье Уэст потратил 14 миллионов долларов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Сообщается, что известный рэпер подарил жене, с которой воспитывает общих детей, квартиру стоимостью 14 млн долларов. Апартаменты площадью 436 квадратных метров расположены в Майами в 18-этажной башне Faena House, известной как “пляжный бункер миллиардеров“. 

В распоряжении Кардашьян оказалась четырехкомнатная квартира с террасой. В самом здании расположены гимнастический зал, спа, бассейн и подземная парковка.  

Не так давно Ким Кардашьян поделилась секретом, как скрывает следы псориаза на лице.

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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