Канье Уэст подарил своей жене Ким Кардашьян квартиру стоимостью 14 млн долларов.

Ким Кардашьян получила на Рождество подарок за 14 миллионов долларов Instagram

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Семейство Кардашьян потратило на грандиозную рождественскую вечеринку 1,3 млн долларов (около 36, 6 млн грн). Но эта сумма не самая шокирующая, отмечает издание TMZ. Дело в том, что на персональный подарок для Ким Кардашьян Канье Уэст потратил 14 миллионов долларов.

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Сообщается, что известный рэпер подарил жене, с которой воспитывает общих детей, квартиру стоимостью 14 млн долларов. Апартаменты площадью 436 квадратных метров расположены в Майами в 18-этажной башне Faena House, известной как “пляжный бункер миллиардеров“.

В распоряжении Кардашьян оказалась четырехкомнатная квартира с террасой. В самом здании расположены гимнастический зал, спа, бассейн и подземная парковка.

Не так давно Ким Кардашьян поделилась секретом, как скрывает следы псориаза на лице.