Известный певец подает на развод после 10 лет брака

Американский певец Usher официально разводится с супругой Грейс Мигель, с которой состоял в браке 10 лет.

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Известный американский певец Usher официально подал документы на развод со своей женой Грейс Мигель, с которой музыкант прожил 10 лет. О намерении расторгнуть брак рэпер объявил в марте 2018 года, пишет USA Today. Подробности читайте далее в материале.

После долгих размышлений мы приняли решение расстаться. Как пара. Мы по-прежнему тесно связаны, остаемся любящими друзьями, которые будут продолжать поддерживать друг друга на последующих этапах жизни. Наши любовь и уважение друг к другу только продолжат расти, – признался Usher.

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Грейс Мигель работала менеджером и деловым партнером Ашера. Они начали встречаться в 2009 году и поженились в 2015 году. У 40-летнего певца есть двое детей от первого брака с Тамекой Фостер. С ней музыкант порвал в 2009 году.

Накануне мама певицы Майли Сайрус показала неопубликованные ранее снимки со свадьбы дочери.