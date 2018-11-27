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Известный певец подает на развод после 10 лет брака

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Американский певец Usher официально разводится с супругой Грейс Мигель, с которой состоял в браке 10 лет.
Известный певец подает на развод после 10 лет брака
Известный певец подает на развод после 10 лет брака
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Известный американский певец Usher официально подал документы на развод со своей женой Грейс Мигель, с которой музыкант прожил 10 лет. О намерении расторгнуть брак рэпер объявил в марте 2018 года, пишет USA Today. Подробности читайте далее в материале. 

После долгих размышлений мы приняли решение расстаться. Как пара. Мы по-прежнему тесно связаны, остаемся любящими друзьями, которые будут продолжать поддерживать друг друга на последующих этапах жизни. Наши любовь и уважение друг к другу только продолжат расти, – признался Usher. 

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Грейс Мигель работала менеджером и деловым партнером Ашера. Они начали встречаться в 2009 году и поженились в 2015 году. У 40-летнего певца есть двое детей от первого брака с Тамекой Фостер. С ней музыкант порвал в 2009 году. 

Накануне мама певицы Майли Сайрус показала неопубликованные ранее снимки со свадьбы дочери.

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Теги: Ашер, Usher, новости, звездные разводы, певец
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