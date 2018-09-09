Народная артистка Украины Ольга Сумская примерила на себя неожиданный образ.

Ольга Сумская рассказала, в кого ей пришлось перевоплотиться на Новый год Instagram

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Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась курьезным случаем, который произошел с ней в преддверии Нового года. Популярной актрисе пришлось примерить на себя образ мужчины из-за ошибки костюмера. Подробности читайте далее в материале.

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Как рассказала Сумская, ее с мужем пригласили вести новогодний корпоратив в качестве Снегурочки и Деда Мороза, где и случилась неожиданная ситуация.

Нас пригласила вести корпоратив известная компания и заказали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, но размеры не спросили, сказали, что все знают. Что-то там перепутали, и мы получили костюм Деда 48-го размера, а Снегурочки 56-го. Что делать? Актерская фантазия сработала мгновенно. Виталий вышел в роли Снегурочки, а я нацепила бороду и усы, красный нос, говорила низким голосом, - передает слова Ольги портал “Сегодня”.

Актриса отметила, что гости не сразу поняли, в чем подвох:

Классный Дед Мороз получился. Сначала никто не догадался, интрига раскрылась позже. Заказчикам так понравилось, что они заказали такой тандем ведущих на следующий год..Чего только не бывает в актерской жизни!

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