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Ольга Сумская рассказала, в кого ей пришлось перевоплотиться на Новый год

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Народная артистка Украины Ольга Сумская примерила на себя неожиданный образ.
Ольга Сумская рассказала, в кого ей пришлось перевоплотиться на Новый год
Ольга Сумская рассказала, в кого ей пришлось перевоплотиться на Новый год
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Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась курьезным случаем, который произошел с ней в преддверии Нового года. Популярной актрисе пришлось примерить на себя образ мужчины из-за ошибки костюмера. Подробности читайте далее в материале. 

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Как рассказала Сумская, ее с мужем пригласили вести новогодний корпоратив в качестве Снегурочки и Деда Мороза, где и случилась неожиданная ситуация. 

Нас пригласила вести корпоратив известная компания и заказали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, но размеры не спросили, сказали, что все знают. Что-то там перепутали, и мы получили костюм Деда 48-го размера, а Снегурочки 56-го. Что делать? Актерская фантазия сработала мгновенно. Виталий вышел в роли Снегурочки, а я нацепила бороду и усы, красный нос, говорила низким голосом, - передает слова Ольги портал “Сегодня”

Актриса отметила, что гости не сразу поняли, в чем подвох: 

Классный Дед Мороз получился. Сначала никто не догадался, интрига раскрылась позже. Заказчикам так понравилось, что они заказали такой тандем ведущих на следующий год..Чего только не бывает в актерской жизни! 

Накануне тренер шоу “Зважені та щасливі“ Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем.

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Теги: Ольга Сумская, актриса, новый год, курьезы
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