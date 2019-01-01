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Ким Кардашьян поделилась секретом, как скрывает следы псориаза на лице

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Несколько лет назад Ким Кардашьян призналась, что страдает от псориаза. Болезнь передалась по наследству от ее мамы, Крис Дженнер.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
instagram.com/kimkardashian

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В 2017 году Кардашьян сообщила, что псориаз распространился на лицо. Бороться с этой проблемой ей помогают инъекции кортизона, они уменьшают боль и разглаживают кожу. Красные пятна на коже убрать ей помогает автозагар.  Совсем недавно Ким приняла участие в съемке для британского Vogue. На видео она рассказала как скрывает пятна от псориаза на щеках.

Для этого она использует праймер или основу под макияж. Также наносит на кожу увлажняющий крем, консилер, тональное средство и пудру.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Кадр из видео

Ранее мы говорили о том, что личный визажист Ким Кардашьян раскрыл секреты макияжа. 

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Теги: Ким Кардашьян, псориаз
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