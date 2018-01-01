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Forbes назвал самых переоцененных голливудских актеров 2018 года

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Составлен рейтинг актеров, которые принесли меньше всего доходов киностудиям в соответствии с их гонорарами: узнайте, кто его возглавил.
Forbes назвал самых переоцененных голливудских актеров 2018 года
Forbes назвал самых переоцененных голливудских актеров 2018 года
depositphotos.com

Голливудский актер Мэттью Макконахи стал самым переоцененным в 2018 году. Имеется в виду возвратность каждого доллара киностудии из гонорара актера.

Об этом свидетельствует рейтинг авторитетного бизнес-журнала Forbes, опубликованный на сайте издания.

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Мэттью Макконахи в 2018 году снялся в “Темной башне“ (с одного заплаченного доллара возвращалось только 1,1 долл.).

 

Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи
Getty Images

 

На втором месте оказался сыгравший в фильме “Власть“ Кристиан Бэйл (1,5 долл.).

 

Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Getty Images

 

На третьем - Мэтт Деймон, игравший в “Дэдпуле-2“ (3,7 долл.).

 

Мэтт Деймон
Мэтт Деймон
Getty Images

 

Также  в десятку вошли Мелисса Маккарти (4,90 долл.), Риз Уизерспун (5,20 долл.), Дженнифер Лоуренс (6 долл.), Шарлиз Терон (7,90 долл.), Том Круз (10,4 долл.), Том Хэнкс (12,1 долл.) и Бен Аффлек (12,2 долл.).

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Для расчета брались данные по фильмам, которые шли не менее чем в двух тысячах кинотеатров, и по актерам, последний раз снимавшихся в фильмах не ранее прошлого года. Расчет производился за три последних фильма, где были заняты актеры. 

Напомним, украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой в купальнике.

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Теги: Forbes, Мэттью Макконахи, Кристиан Бэйл, Мелисса Маккарти, рейтинг
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