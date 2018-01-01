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Forbes назвал самых богатых знаменитостей 2018 года

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Итоги 2018 года: узнайте, кто стал самой богатой американской знаменитостью.
Forbes назвал самых богатых знаменитостей 2018 года
Forbes назвал самых богатых знаменитостей 2018 года
Depositphotos

Режиссер, который создал “Звездные войны“, Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью в 2018 году.

Об этом свидетельствует рейтинг авторитетного издания Forbes.

Так, состояние 74-летнего режиссера оценили в 5,4 млрд долларов.

Джордж Лукас
Джордж Лукас
Getty Images

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На второй строчке расположился режиссер Стивен Спилберг, который 18 декабря отметил свой день рождения. Его состояние - 3,7 млрд долларов.

Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Getty Images

Третье место заняла телеведущая Опра Уинфри с состоянием 2,8 млрд долларов.

Опра Уинфри
Опра Уинфри
Getty Images

На четвертом месте оказался экс-баскетболист Майкл Джордан, который владеет состоянием в 1,7 млрд долларов.

Пятерку лидеров замкнула фотомодель Кайли Дженнер с состоянием в 900 млн долларов. К слову, именно она может стать самым молодым миллиардером в истории.

Также в топ-10 вошли рэппер Джей-Зи ($900 млн), иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн), рэппер Дидди ($825 млн), гольфист Тайгер Вудс ($800 млн) и писатель Джеймс Паттерсон ($800 млн).

Напомним, ранее дом известного режиссера Квентина Тарантино ограбили. Подробности читайте здесь.

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Теги: Forbes, Джордж Лукас, Стивен Спилберг, рейтинг
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