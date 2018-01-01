Forbes назвал самых богатых знаменитостей 2018 года

Итоги 2018 года: узнайте, кто стал самой богатой американской знаменитостью.

Режиссер, который создал “Звездные войны“, Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью в 2018 году.

Об этом свидетельствует рейтинг авторитетного издания Forbes.

Так, состояние 74-летнего режиссера оценили в 5,4 млрд долларов.

Джордж Лукас Getty Images

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На второй строчке расположился режиссер Стивен Спилберг, который 18 декабря отметил свой день рождения. Его состояние - 3,7 млрд долларов.

Стивен Спилберг Getty Images

Третье место заняла телеведущая Опра Уинфри с состоянием 2,8 млрд долларов.

Опра Уинфри Getty Images

На четвертом месте оказался экс-баскетболист Майкл Джордан, который владеет состоянием в 1,7 млрд долларов.

Пятерку лидеров замкнула фотомодель Кайли Дженнер с состоянием в 900 млн долларов. К слову, именно она может стать самым молодым миллиардером в истории.

Также в топ-10 вошли рэппер Джей-Зи ($900 млн), иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн), рэппер Дидди ($825 млн), гольфист Тайгер Вудс ($800 млн) и писатель Джеймс Паттерсон ($800 млн).

Напомним, ранее дом известного режиссера Квентина Тарантино ограбили. Подробности читайте здесь.