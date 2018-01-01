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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года

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Издание Forbes составило рейтинг музыкантов, которые заработали больше всех в 2018 году: узнайте, кто его возглавил.
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года
Depositphotos

Участники ирландской рок-группы U2 стали самыми высокооплачиваемыми музыкантами в 2018 году.

Об этом свидетельствует рейтинг авторитетного бизнес-журнала Forbes, традиционно опубликованный на сайте издания.

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года группа U2 заработала 118 миллионов долларов.

U2
U2
Gettyimages

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На второй строчке рейтинга расположилась британская группа Coldplay, получившая 115,5 миллиона долларов.

На третьем месте оказался британский музыкант Эд Ширан с доходом в 110 миллионов долларов.

Эд Ширан
Эд Ширан
Gettyimages

В десятку также вошли Бруно Марс (100 миллионов), Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), Jay-Z (76,5 миллиона), группа Guns N' Roses (71 миллион), Роджер Уотерс (68 миллионов) и Дидди (64 миллиона).

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко родила первенца. Подробности читайте здесь.

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Теги: Forbes, самые высокооплачиваемые музыканты, рейтинг
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