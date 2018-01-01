Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года

Издание Forbes составило рейтинг музыкантов, которые заработали больше всех в 2018 году: узнайте, кто его возглавил.

Участники ирландской рок-группы U2 стали самыми высокооплачиваемыми музыкантами в 2018 году.

Об этом свидетельствует рейтинг авторитетного бизнес-журнала Forbes, традиционно опубликованный на сайте издания.

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года группа U2 заработала 118 миллионов долларов.

U2 Gettyimages

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На второй строчке рейтинга расположилась британская группа Coldplay, получившая 115,5 миллиона долларов.

На третьем месте оказался британский музыкант Эд Ширан с доходом в 110 миллионов долларов.

Эд Ширан Gettyimages

В десятку также вошли Бруно Марс (100 миллионов), Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), Jay-Z (76,5 миллиона), группа Guns N' Roses (71 миллион), Роджер Уотерс (68 миллионов) и Дидди (64 миллиона).

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