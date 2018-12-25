Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Ведущая Нового канала и финалистка шоу “Танці з зірками-2018“ Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой.
Читай также: Леся Никитюк снимает собственное тревел-шоу
Так, в своем Instagram-аккаунте ведущая опубликовала снимок в купальнике, сделанный во время ее недавнего отдыха в Дубаи. Фотографию Леся подписала так:
Лажу по дому без макияжа и укладок... Занимаюсь уборкой, стиркой... Я ж господиня. Собираюсь с мыслями, пишу для вас новогоднее поздравление! Пока такое придумала:
- Девочки, да чтоб вы худели, а грудь - НЕТ. Как вам?)
Поклонники Никитюк принялись рассыпаться в комплиментах по поводу ее фигуры:
Бесконечные ноги; А Леся твоя фигурка, а ножки; Леся, струнка як берiзка.
Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода заговорила о своей свадьбе.
Полная версия правил