Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Украинская ведущая Леся Никитюк показала фото с отдыха в Дубаи.

Ведущая Нового канала и финалистка шоу “Танці з зірками-2018“ Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой.

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Так, в своем Instagram-аккаунте ведущая опубликовала снимок в купальнике, сделанный во время ее недавнего отдыха в Дубаи. Фотографию Леся подписала так:

Лажу по дому без макияжа и укладок... Занимаюсь уборкой, стиркой... Я ж господиня. Собираюсь с мыслями, пишу для вас новогоднее поздравление! Пока такое придумала:

- Девочки, да чтоб вы худели, а грудь - НЕТ. Как вам?)

Поклонники Никитюк принялись рассыпаться в комплиментах по поводу ее фигуры:

Бесконечные ноги; А Леся твоя фигурка, а ножки; Леся, струнка як берiзка.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода заговорила о своей свадьбе.