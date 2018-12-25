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Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Комментариев: 2
Украинская ведущая Леся Никитюк показала фото с отдыха в Дубаи.
Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой в купальнике
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала и финалистка шоу “Танці з зірками-2018“ Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой.

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Так, в своем Instagram-аккаунте ведущая опубликовала снимок в купальнике, сделанный во время ее недавнего отдыха в Дубаи. Фотографию Леся подписала так:

Лажу по дому без макияжа и укладок... Занимаюсь уборкой, стиркой... Я ж господиня. Собираюсь с мыслями, пишу для вас новогоднее поздравление! Пока такое придумала:
- Девочки, да чтоб вы худели, а грудь - НЕТ. Как вам?)

Поклонники Никитюк принялись рассыпаться в комплиментах по поводу ее фигуры:

Бесконечные ноги; А Леся твоя фигурка, а ножки; Леся, струнка як берiзка.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода заговорила о своей свадьбе.

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Теги: Леся Никитюк, фото
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  27.12.2018, 10:58
Оценка:  0
гость
пустышка
*******    27.12.2018, 10:08
Оценка:  -1
*******
Такое впечатление, что ее топором делали, вся угловатая, лицо грубое...….
гость  (аноним)  27.12.2018, 10:07
Оценка:  0
гость
Дубаи остались довольны
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