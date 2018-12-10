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45-летняя Хайди Клум обручилась с молодым музыкантом

Комментариев: 1
Немецкая топ-модель Хайди Клум скоро выйдет замуж: что известно об избраннике звезды.
45-летняя Хайди Клум обручилась с молодым музыкантом
45-летняя Хайди Клум обручилась с молодым музыкантом
Getty Images

45-летняя модель Хайди Клум обручилась с 29-летним музыкантом Томом Каулитцем.

О радостном событии сообщила сама Хайди в своем Instagram-аккаунте:

Я сказала “да“!

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На снимке, опубликованном моделью, она запечатлена с возлюбленным, а на руке Клум красуется помолвочное кольцо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I SAID YES ❤

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Отметим, что Хайди Клум и Том Каулитц начали встречаться в марте 2018 года, но долго скрывали свои отношения. Лишь после того, как пара была замечена во время романтического отпуска в Мексике, возлюбленные перестали молчать о своих чувствах. Теперь они часто появляются вместе на публике и скоро сыграют свадьбу.

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Том Каулитц - гитарист немецкой группы Tokio Hotel, которая была очень популярна в 2000-х. Он уже был женат на модели Риа Зоммерфельд. Пара поженилась 19 июня 2015 года, а через шесть месяцев Том подал на развод.

Том Каулитц
Том Каулитц
Getty Images

Напомним, участник группы Twenty One Pilots Джош Дан обручился. Подробности читайте здесь.

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Теги: Хайди Клум, Том Каулитц, помолвка, фото
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  26.12.2018, 14:45
Оценка:  0
pусский
Да насрать мне на эту старую пиздюху со всеми ейными ёбарями, а вот когда немецкие уроды "Северный Поток-2" поддержат? Меркель вааще ебётся с собакой, Макрона страпонит древняя училка, а шведы молча забрали весь кэш!
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