45-летняя Хайди Клум обручилась с молодым музыкантом

Немецкая топ-модель Хайди Клум скоро выйдет замуж: что известно об избраннике звезды.

45-летняя модель Хайди Клум обручилась с 29-летним музыкантом Томом Каулитцем.

О радостном событии сообщила сама Хайди в своем Instagram-аккаунте:

Я сказала “да“!

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На снимке, опубликованном моделью, она запечатлена с возлюбленным, а на руке Клум красуется помолвочное кольцо.

Отметим, что Хайди Клум и Том Каулитц начали встречаться в марте 2018 года, но долго скрывали свои отношения. Лишь после того, как пара была замечена во время романтического отпуска в Мексике, возлюбленные перестали молчать о своих чувствах. Теперь они часто появляются вместе на публике и скоро сыграют свадьбу.

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Том Каулитц - гитарист немецкой группы Tokio Hotel, которая была очень популярна в 2000-х. Он уже был женат на модели Риа Зоммерфельд. Пара поженилась 19 июня 2015 года, а через шесть месяцев Том подал на развод.

Том Каулитц Getty Images

Напомним, участник группы Twenty One Pilots Джош Дан обручился. Подробности читайте здесь.