Участник Twenty One Pilots обручился

Барабанщик популярной группы Twenty One Pilots Джош Дан сделал предложение своей возлюбленной: как это было.

Барабанщик группы Twenty One Pilots Джош Дан сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Дебби Райан.

Об этом новоиспеченная невеста сообщила поклонникам в своем Twitter-аккаунте:

Я сказала “да“! Ну, технически я дважды сказала “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ“, но я имела в виду “да“.

I said yes! Well technically I said “NO WAY” twice but I meant yes pic.twitter.com/JyKoXAV0IJ — debbyryan (@DebbyRyan) 23 грудня 2018 р.

Читай также: Жанну Бадоеву заподозрили в беременности

Джош также рассказал о помолвке в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что сделал предложение в домике на дереве “в лесах Новой Зеландии“ и назвал Дебби “навеки своим чуваком“.

Отметим, что Джош Дан и Дебби Райан начали встречаться в 2013 году. Они несколько раз расставались, но все равно сходились.

К слову, что Тwenty Оne Рilots приедут в Киев с концертом 30 января 2019 года. Группа выступит во Дворце спорта.

Напомним, ранее стало известно, что Влад Топалов подарил Регине Тодоренко на рождение сына.