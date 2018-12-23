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Участник Twenty One Pilots обручился

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Барабанщик популярной группы Twenty One Pilots Джош Дан сделал предложение своей возлюбленной: как это было.
Участник Twenty One Pilots обручился
Участник Twenty One Pilots обручился
instagram.com/debbyryan/

Барабанщик группы Twenty One Pilots Джош Дан сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Дебби Райан.

Об этом новоиспеченная невеста сообщила поклонникам в своем Twitter-аккаунте:

Я сказала “да“! Ну, технически я дважды сказала “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ“, но я имела в виду “да“.

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Джош также рассказал о помолвке в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что сделал предложение в домике на дереве “в лесах Новой Зеландии“ и назвал Дебби “навеки своим чуваком“.

Отметим, что Джош Дан и Дебби Райан начали встречаться в 2013 году. Они несколько раз расставались, но все равно сходились.

К слову, что Тwenty Оne Рilots приедут в Киев с концертом 30 января 2019 года. Группа выступит во Дворце спорта. 

Напомним, ранее стало известно, что Влад Топалов подарил Регине Тодоренко на рождение сына.

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Теги: Джош Дан, Дебби Райан, фото
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