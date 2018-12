Участник Twenty One Pilots обручился

Барабанщик группы Twenty One Pilots Джош Дан сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Дебби Райан.

Об этом новоиспеченная невеста сообщила поклонникам в своем Twitter-аккаунте:

I said yes! Well technically I said “NO WAY” twice but I meant yes pic.twitter.com/JyKoXAV0IJ