Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Конфуз дня: Хайди Клум эффектно упала на сцене (видео)

Комментариев: 0
Немецкая супермодель Хайди Клум попала в неловкую ситуацию на шоу America’s Got Talent: смотрите видео.
Хайди Клум упала на сцене: видео
Хайди Клум упала на сцене: видео
Getty Images

Немецкая топ-модель Хайди Клум оконфузилась на шоу America’s Got Talent: она упала на сцене.

Читай также: 45-летняя Хайди Клум сделала селфи голышом

Инцидент произошел в 2016 году во время выступления модели, которая по совместительству является одним из членов жюри проекта. Она пела новогоднюю песню в роскошном платье и на высоких шпильках. Затем Хайди закружилась и зрелищно упала на пол. 

Архивное видео с падением Хайди Клум опубликовано в ее Instagram-аккаунте:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Baby... I have been an awfully good girl 😊❤ @agt @salthevoice

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

К слову, некоторые поклонники модели считают, что падение было постановочным. Мол, слишком красиво Хайди упала и слишком спокойно вела себя после инцидента.

Напомним, украинскую певицу Светлану Лободу уличили в обмане. Подробности читайте здесь.

Поделись:
Теги: Хайди Клум, видео, конфуз, упала на сцене
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь