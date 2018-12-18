Конфуз дня: Хайди Клум эффектно упала на сцене (видео)

Немецкая супермодель Хайди Клум попала в неловкую ситуацию на шоу America’s Got Talent: смотрите видео.

Немецкая топ-модель Хайди Клум оконфузилась на шоу America’s Got Talent: она упала на сцене.

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Инцидент произошел в 2016 году во время выступления модели, которая по совместительству является одним из членов жюри проекта. Она пела новогоднюю песню в роскошном платье и на высоких шпильках. Затем Хайди закружилась и зрелищно упала на пол.

Архивное видео с падением Хайди Клум опубликовано в ее Instagram-аккаунте:

К слову, некоторые поклонники модели считают, что падение было постановочным. Мол, слишком красиво Хайди упала и слишком спокойно вела себя после инцидента.

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