45-летняя Хайди Клум сделала селфи голышом

Немецкая супермодель Хайди Клум удивила поклонников откровенной фотографией.

45-летняя модель Хайди Клум, несмотря на свой возраст продолжает покорять поклонников провокационными фотосессиями и великолепной фигурой.

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Так, на днях в своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала селфи, на котором запечатлена обнаженной. Правда, грудь Хайди прикрывают ее длинные волосы, а на бедро модель накинула белое полотенце.

Dreaming of ....❤️ #CannesMay2018 Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 21 Июл 2018 в 12:57 PDT

Кроме того, Клум поделилась пикантным снимком, на котором рекламирует нижное белье.

Напомним, ранее мы публиковали яркие фотографии бразильской модели Жизель Бюндхен.