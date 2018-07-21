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45-летняя Хайди Клум сделала селфи голышом

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Немецкая супермодель Хайди Клум удивила поклонников откровенной фотографией.
Хайди Клум сделала селфи голышом
Хайди Клум сделала селфи голышом
instagram.com/heidiklum

45-летняя модель Хайди Клум, несмотря на свой возраст продолжает покорять поклонников провокационными фотосессиями и великолепной фигурой.

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Так, на днях в своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала селфи, на котором запечатлена обнаженной. Правда, грудь Хайди прикрывают ее длинные волосы, а на бедро модель накинула белое полотенце.

 

Dreaming of ....❤️ #CannesMay2018

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Кроме того, Клум поделилась пикантным снимком, на котором рекламирует нижное белье.

 

Love my .... @heidiklumintimates ❤️

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Напомним, ранее мы публиковали яркие фотографии бразильской модели Жизель Бюндхен.

 

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Теги: Хайди Клум, новости, шоу-биз, фото
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