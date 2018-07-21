45-летняя Хайди Клум сделала селфи голышом
Немецкая супермодель Хайди Клум удивила поклонников откровенной фотографией.
45-летняя модель Хайди Клум, несмотря на свой возраст продолжает покорять поклонников провокационными фотосессиями и великолепной фигурой.
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Так, на днях в своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала селфи, на котором запечатлена обнаженной. Правда, грудь Хайди прикрывают ее длинные волосы, а на бедро модель накинула белое полотенце.
Кроме того, Клум поделилась пикантным снимком, на котором рекламирует нижное белье.
Напомним, ранее мы публиковали яркие фотографии бразильской модели Жизель Бюндхен.
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