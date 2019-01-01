Финал “МастерШеф-8”: кто покинул шоу за шаг до победы

Стало известно, кто вылетел из проекта "МастерШеф-8" перед суперфиналом: узнайте имя.

Финалистами шоу “МастерШеф-8“ стали Элина Павленко, Иван Миланович, Сержик Файный, Владислав Мицкевич и Анжела Липская.

Однако двоим из них пришлось покинуть проект за шаг до победы. Ivona расскажет, кто ушел из шоу “МастерШеф-8“ в финале.

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В первом конкурсе финалисты нашли на своих столах тот набор продуктов, с которыми они впервые пришли на кастинг. Сержик принес шаурму, Анжела - суп с корнями лопуха и еловыми ветками, Влад - стейк из телятины, Ваня - азиатские дим-самы, а Элина - антрекот с жульеном из корня сельдерея.

Задача финалистов - из этих же ингредиентов приготовить абсолютно новое блюдо. То, которое отразит их рост за долгих 4 месяца на проекте.

А следующее задание было по-настоящему леденящим душу. Ведь участники встретились со своими самыми большими страхами на проекте. Для кого-то зловещим оказался “барабан”, который выбирает десерт и основное блюдо, что нужно объединить в одном блюде. У кого-то самый большой страх - определить рецепт по звукам: различить, как чистится рыба или как шипит фритюр.

По итогам финального выпуска в проекте осталось три участника: Сержик, Анжела и Ваня.

В сегодняшнем выпуске “МастерШеф-8“ шоу покинет еще один участник. И кто это будет, решат 6 легендарных шеф-поваров Украины. Финалисты должны самостоятельно разработать и приготовить сеты из блюд, и с их помощью покорить сердца профессионалов.

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Но в этот раз участники не будут использовать неограниченные запасы продуктов. Это уже не уровень финалистов, как говорит Эктор Хименес-Браво. Участникам выделят стартовый капитал в размере 750 гривен, и ингредиенты для своих блюд им придется покупать самостоятельно.

За тот набор блюд, что Эктор Хименес-Браво примет у участников, им заплатят с наценкой в 70%. И уже на заработанные деньги они будут покупать продукты для того, чтобы кормить шеф-поваров.

Более того, за всем происходящим на кухне, гости будут наблюдать на своих экранах. А значит, смогут визуально оценить их технику работы, и, возможно, увидеть все недочеты.

Кого оценят шеф-повара, а кто покинет шоу прямо перед суперфиналом, зрители увидят в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, ранее стало известно, что финалисты шоу “МастерШеф-8“ обручились. Подробности читайте здесь.