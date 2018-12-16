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Финалисты "МастерШеф-8" обручились

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Участники восьмого сезона кулинарного шоу "МастерШеф" начали встречаться еще на проекте: узнайте, как развивались их отношения.
Финалисты "МастерШеф-8" обручились
Финалисты "МастерШеф-8" обручились
пресс-служба канала СТБ

Финалисты шоу “МастерШеф-8“ на канале СТБ Элина Павленко и Владислав Мицкевич еще во время съемок проекта начали встречаться.  

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13 декабря Элина отпраздновала свой 20-й день рождения. И прямо на праздновании Влад решил сделать своей любимой предложение. Элина не могла сдержать слез, и, конечно, сказала “да!“. 

Элина рассказывает:

С самого начала мы начали дружить. Меня очень подкупало его чувство юмора и его харизма. А я обожаю, когда меня смешат. Спустя время я начала замечать его внешность, его характер, да абсолютно все его достоинства. И вот я поняла, что я начинаю влюбляться... А он мне часто делал комплименты. Но я совсем не предавала этому значения. Потом мы начали проводить все свободное время вместе. И однажды к нам приехали снимать “Фильм о фильме“: мы шли на съемку, стали возле двери и поцеловались. Боже мой, у меня до сих пор идут мурашки по коже, когда я вспоминаю этот момент. Каждый день, находясь с ним рядом, я понимаю, как много он значит в моей жизни. Каждую минуту я понимаю, как я его ценю.

Напомним, легендарная модель Синди Кроуфорд готовится к разводу после 20 лет брака. Подробности читайте здесь.

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Теги: МастерШеф 8, Элина Павленко, Владислав Мицкевич, новости, СТБ, шоу-биз
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