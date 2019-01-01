"МастерШеф-8": названы имена финалистов шоу

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф-8" на канале СТБ прошла последняя битва черных фартуков: узнайте, кто по ее результатам прошел в финал проекта.

МастерШеф 8: кто вошел в финал пресс-служба канала СТБ

С самой сложной битвой черных фартуков не смогла справиться Юлия Бурцева. В итоге, в финал попали пять самых сильных участников восьмого сезона.

Эктор Хименес-Браво говорит:

Участники прошли через настоящие цунами и ураганы, побороли свои страхи и фобии, победили внутренних демонов. Они получили свою награду – именной китель и звание финалиста. Но впереди их ждет самый большой монстр – финал проекта.

Ivona предлагает узнать, кто прошел в финал “МастерШеф-8“:

Иван Миланович ( 25 лет)



Иван Миланович пресс-служба канала СТБ Читай также: “МастерШеф-8“: как участники готовили в фуд-траках (видео) Иван — волонтер, в прошлом президент Красного Креста, он эвакуировал людей на вулкане. Сейчас Ваня дистанционно занимается онлайн-маркетингом и живет на Бали. На участие в “МастерШеф“ его вдохновил второй детский сезон. Кулинария для Ивана — отдушина, в детстве он пек маме на работу пироги, а сейчас любит экспериментировать на кухне. Иван готов кардинально поменять свою жизнь и хочет победить на “МастерШеф“.



25 лет) Иван — волонтер, в прошлом президент Красного Креста, он эвакуировал людей на вулкане. Сейчас Ваня дистанционно занимается онлайн-маркетингом и живет на Бали. На участие в “МастерШеф“ его вдохновил второй детский сезон. Кулинария для Ивана — отдушина, в детстве он пек маме на работу пироги, а сейчас любит экспериментировать на кухне. Иван готов кардинально поменять свою жизнь и хочет победить на “МастерШеф“. Сержик Файный (21 год)



Сержик Файный пресс-служба канала СТБ



Сержик любит создавать вокруг себя праздничную позитивную атмосферу, поэтому и осваивает профессию режиссера эстрады и массовых праздников. Парень ведет здоровый образ жизни и интересуется проблемами экологии в современном мире. Он часто готовит для себя и своих друзей: последние положительно отзываются о его кулинарных способностях.



(21 год) Сержик любит создавать вокруг себя праздничную позитивную атмосферу, поэтому и осваивает профессию режиссера эстрады и массовых праздников. Парень ведет здоровый образ жизни и интересуется проблемами экологии в современном мире. Он часто готовит для себя и своих друзей: последние положительно отзываются о его кулинарных способностях. Элина Павленко (19 лет)



Элина Павленко пресс-служба канала СТБ



Элина занимается моделингом и до 22-х лет планирует сняться для обложки Vogue. Также Элина – дизайнер и уже успела выпустить свою коллекцию молодежной одежды. Интересно, что у Элины нет подруг, потому что девушки ей завидуют. Дома Элина любит готовить изысканные блюда.



Элина занимается моделингом и до 22-х лет планирует сняться для обложки Vogue. Также Элина – дизайнер и уже успела выпустить свою коллекцию молодежной одежды. Интересно, что у Элины нет подруг, потому что девушки ей завидуют. Дома Элина любит готовить изысканные блюда. Владислав Мицкевич (23 года)



Владислав Мицкевич пресс-служба канала СТБ

Позитивный Владислав всегда создает вокруг себя праздничную атмосферу и считает, что не обделен женским вниманием. Он начал увлекаться кулинарией еще в детстве. У родителей был свой ресторан, где с восьми лет Владислав экспериментировал на кухне. Его первое самостоятельно приготовленное блюдо – котлета по-киевски. Сейчас Владислав готовит дома для мамы и брата блюда еврейской кухни. Парень копит деньги, чтобы в будущем открыть свой ресторан.



Позитивный Владислав всегда создает вокруг себя праздничную атмосферу и считает, что не обделен женским вниманием. Он начал увлекаться кулинарией еще в детстве. У родителей был свой ресторан, где с восьми лет Владислав экспериментировал на кухне. Его первое самостоятельно приготовленное блюдо – котлета по-киевски. Сейчас Владислав готовит дома для мамы и брата блюда еврейской кухни. Парень копит деньги, чтобы в будущем открыть свой ресторан. Анжела Липская (51 год)



Анжела Липская пресс-служба канала СТБ Читай также: “МастерШеф-8“: кто покинул шоу 5 декабря Анжела по специальности техник-механик по ремонту вагонов. Но женщина нашла себя в путешествиях, и за последние девять лет уже увидела 54 страны! Анжела – вегетарианка, она любит гулять в лесу и единение с природой, космосом. Ей нравится шокировать людей своим возрастом, а также у нее есть свой секрет молодости и красоты. Анжела утверждает, что часто видит блюда во сне — таким образом Вселенная посылает ей рецепты. Девиз по жизни — “Чудо придет“.

Пятерка финалистов шоу "МастерШеф-8" пресс-служба канала СТБ