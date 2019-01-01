Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"МастерШеф-8": названы имена финалистов шоу

Комментариев: 0
Во вчерашнем выпуске "МастерШеф-8" на канале СТБ прошла последняя битва черных фартуков: узнайте, кто по ее результатам прошел в финал проекта.
МастерШеф 8: кто вошел в финал
МастерШеф 8: кто вошел в финал
пресс-служба канала СТБ

С самой сложной битвой черных фартуков не смогла справиться Юлия Бурцева. В итоге, в финал попали пять самых сильных участников восьмого сезона. 

Эктор Хименес-Браво говорит:

Участники прошли через настоящие цунами и ураганы, побороли свои страхи и фобии, победили внутренних демонов. Они получили  свою награду – именной китель и звание финалиста. Но впереди их ждет самый большой монстр – финал проекта.

Ivona предлагает узнать, кто прошел в финал “МастерШеф-8“:

  • Иван Миланович (25 лет)

    Иван Миланович
    Иван Миланович
    пресс-служба канала СТБ

    Читай также: “МастерШеф-8“: как участники готовили в фуд-траках (видео)

    Иван — волонтер, в прошлом президент Красного Креста, он эвакуировал людей на вулкане. Сейчас Ваня дистанционно занимается онлайн-маркетингом и живет на Бали. На участие в “МастерШеф“ его вдохновил второй детский сезон. Кулинария для Ивана — отдушина, в детстве он пек маме на работу пироги, а сейчас любит экспериментировать на кухне. Иван готов кардинально поменять свою жизнь и хочет победить на “МастерШеф“.
     
  • Сержик Файный (21 год) 

    Сержик Файный
    Сержик Файный
    пресс-служба канала СТБ


    Сержик любит создавать вокруг себя праздничную позитивную атмосферу, поэтому и осваивает профессию режиссера эстрады и массовых праздников. Парень ведет здоровый образ жизни и интересуется проблемами экологии в современном мире. Он  часто готовит для себя и своих друзей: последние положительно отзываются о его кулинарных способностях.
     
  • Элина Павленко (19 лет)

    Элина Павленко
    Элина Павленко
    пресс-служба канала СТБ


    Элина занимается моделингом и до 22-х лет планирует сняться для обложки Vogue. Также Элина – дизайнер и уже успела выпустить свою коллекцию молодежной одежды. Интересно, что у Элины нет подруг, потому что девушки ей завидуют. Дома Элина любит готовить изысканные блюда.
     
  • Владислав Мицкевич (23 года)

    Владислав Мицкевич
    Владислав Мицкевич
    пресс-служба канала СТБ

    Позитивный Владислав всегда создает вокруг себя праздничную атмосферу и считает, что не обделен женским вниманием. Он начал увлекаться кулинарией еще в детстве. У родителей был свой ресторан, где с восьми лет Владислав экспериментировал на кухне. Его первое самостоятельно приготовленное блюдо – котлета по-киевски. Сейчас Владислав готовит дома для мамы и брата блюда еврейской кухни. Парень копит деньги, чтобы в будущем открыть свой ресторан.
     
  • Анжела Липская (51 год)

    Анжела Липская
    Анжела Липская
    пресс-служба канала СТБ

    Читай также: “МастерШеф-8“: кто покинул шоу 5 декабря

    Анжела по специальности техник-механик по ремонту вагонов. Но женщина нашла себя в путешествиях, и за последние девять лет уже увидела  54 страны! Анжела – вегетарианка, она любит гулять в лесу и единение с природой, космосом. Ей нравится шокировать людей своим возрастом, а также у нее есть свой секрет молодости и красоты. Анжела утверждает, что часто видит блюда во сне — таким образом Вселенная посылает ей рецепты. Девиз по жизни — “Чудо придет“.
Пятерка финалистов шоу
Пятерка финалистов шоу "МастерШеф-8"
пресс-служба канала СТБ

Напомним, ведущий Нового канала Александр Педан повторил обнаженное фото певицы Оли Поляковой. Что из этого получилось, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: МастерШеф-8, новости, фото, видео, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь