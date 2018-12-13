"Зважені та щасливі": кто получил черные футболки 13 декабря

Вчера на телеканале СТБ состоялся шестнадцатый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі": итоги эфира.

Участники шоу “Зважені та щасливі“ научились ценить время и работать в полную силу, ведь все они опасались преждевременного взвешивания, что могло повлиять на результат недели. Две недели осталось до финала, и каждый хочет стать стопроцентным финалистом, показать непревзойденный результат и получить приз для своей новой жизни - 400 тыс. грн.

Читай также: Тренер “Зважених та щасливих“ развеяли 5 мифов о похудении

Первым на весы стал Василий Вирастюк. На прошлой неделе он не скинул ни одного килограмма, зато на этой показал -2 кг. Теперь его вес составляет 134 кг.

По условиям недели Иван Нестеров, Олег и Богдан Буряки взвешивались досрочно. Красные совместно потеряли 6 кг. К сожалению, Ивану не удалось сбросить ни одного килограмма, поэтому вся надежда оставалась на его дочь Олю. Досрочные результаты никак не влияли на итоги взвешивания. Однако по правилам проекта им пришлось стать на весы, чтобы определить стартовый вес на следующую неделю.

Последними на весы стали розовые. Учитывался только результат Оли, которая могла, как спасти свою команду, так и потянуть под желтую линию. За неделю Иван стал легче на 1 килограмм, а вот Оля поразила всех. Девушка похудела на 6 кг. Непревзойденный результат для шестнадцатой недели похудения.

Василий Вирастюк и команда розовых пресс-служба канала СТБ

Желтые Наталья и Людмила в течение недели не взвешивались. Дочь потеряла всего 1 килограмм, а мать - 3 килограмма. Поэтому именно им пришлось надеть черные футболки.

Команда желтых пресс-служба канала СТБ

Смотрите выпуск шоу "Зважені та щасливі" от 13.12.2018 здесь:

Смотрите “Зважені та щасливі“ на следующей неделе на канале СТБ, чтобы узнать, кто же станет первым финалистом восьмого сезона, а чью судьбу будут решать зрители.

Напомним, ранее были названы имена финалистов шоу “МастерШеф-8“. Кто ими стал, читайте здесь.