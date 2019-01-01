Киру Найтли наградили орденом Британской империи (фото)

33-летняя актриса Кира Найтли получила орден в Букингемском дворце.

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Британская актриса Кира Найтли, которая обвинила герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон в лицемерии, была удостоена Ордена Британской империи за заслуги в сфере благотворительности. 33-летняя звезда кино и театра посетила Букингемский дворец в Лондоне, где принц Чарльз Уэльский лично вручил ей награду.

Награду Кире Найтли вручил принц Чарльз instagram.com/theroyalfamily

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В течение многих лет Кира работала с благотворительными организациями, включая Water Aid и Oxfam, и поддерживала их.

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Отметим, что на мероприятии актриса появилась в твидовом костюме бренда Chanel, амбассадором которого является. Свой образ она дополнила классической белой блузой, шляпой и бежевыми туфлями на каблуке. Киру сопровождали ее муж и родители.

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Напомним, что в ноябре такой же орден из рук принца Уэльского получил актер Том Харди.