Умерла бывшая возлюбленная Клинта Иствуда

В США скончалась актриса, которая играла в фильмах с Клинтом Иствудом.

Американская актриса Сондра Локк умерла на 75-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Как передает The Hollywood Reporter, смерть наступила еще 3 ноября, однако об этом стало известно только сейчас.

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Причиной смерти стал сердечный приступ из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием.

Актриса снималась во многих картинах с участием Клинта Иствуда, в частности, исполнила главную роль в фильме “Джоси Уэйлс — человек вне закона“, где он выступал в качестве режиссера. Во время съемок между ними завязались отношения, которые продлились почти 15 лет.

Локк была номинирована на премию “Оскар“ за участие в фильме “Сердце — одинокий охотник“ как лучшая актриса второго плана.

Напомним, ранее Клинт Иствуд впервые показал свою внебрачную дочь. Как она выглядит, смотрите здесь.