Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Умерла бывшая возлюбленная Клинта Иствуда

Комментариев: 1
В США скончалась актриса, которая играла в фильмах с Клинтом Иствудом.
Сондра Локк умерла: подробности
Сондра Локк умерла: подробности
Variety

Американская актриса Сондра Локк умерла на 75-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Как передает The Hollywood Reporter, смерть наступила еще 3 ноября, однако об этом стало известно только сейчас.

Читай также: Умерла обладательница трех премий “Грэмми“

Причиной смерти стал сердечный приступ из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием.

Актриса снималась во многих картинах с участием Клинта Иствуда, в частности, исполнила главную роль в фильме “Джоси Уэйлс — человек вне закона“, где он выступал в качестве режиссера. Во время съемок между ними завязались отношения, которые продлились почти 15 лет.

Локк была номинирована на премию “Оскар“ за участие в фильме “Сердце — одинокий охотник“ как лучшая актриса второго плана.

Напомним, ранее Клинт Иствуд впервые показал свою внебрачную дочь. Как она выглядит, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Сондра Локк, Клинт Иствуд, умерла, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.12.2018, 13:10
Оценка:  -2
pусский
У бабуси воспалилась пиздуся? Гы-гы-гы, сдохла старая американская дристунья!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь