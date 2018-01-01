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Том Харди получил орден Британской империи: фото

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Британский актер Том Харди получил орден Британской империи из рук принца Чарльза Уэльского.
Том Харди получил орден Британской империи
Том Харди получил орден Британской империи
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В пятницу, 16 ноября, британский актер Том Харди получил из рук старшего сына королевы Елизаветы II — принца Чарльза Уэльского одну из самых значимых наград Британской империи. Подробнее читайте далее в материале. 

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Так, в официальном твиттере королевской семьи говорится, что 41-летний актер удостоился ордена степени “Командор“.  На снимках улыбающийся Том Харди запечатлен вместе с принцем Чарльзом Уэльским.

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Церемония награждения проходила в Букингемском дворце. 

Стоит отметить, что орден Британской империи является одной из высших наград, за которой следует рыцарство. 

Напомним, что ранее стало известно, как Пиппа Миддлтон назвала своего сына.

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Теги: Том Харди, Чарльз Уэльский, орден, королевская семья, награда
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