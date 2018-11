Том Харди получил орден Британской империи: фото

В пятницу, 16 ноября, британский актер Том Харди получил из рук старшего сына королевы Елизаветы II — принца Чарльза Уэльского одну из самых значимых наград Британской империи. Подробнее читайте далее в материале.

Так, в официальном твиттере королевской семьи говорится, что 41-летний актер удостоился ордена степени “Командор“. На снимках улыбающийся Том Харди запечатлен вместе с принцем Чарльзом Уэльским.

Actor Tom Hardy has been made a #CBE for services to drama. He received his award from The Prince of Wales at Buckingham Palace today. pic.twitter.com/3VhPwLyyQm