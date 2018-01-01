Том Харди получил орден Британской империи: фото
В пятницу, 16 ноября, британский актер Том Харди получил из рук старшего сына королевы Елизаветы II — принца Чарльза Уэльского одну из самых значимых наград Британской империи. Подробнее читайте далее в материале.
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Так, в официальном твиттере королевской семьи говорится, что 41-летний актер удостоился ордена степени “Командор“. На снимках улыбающийся Том Харди запечатлен вместе с принцем Чарльзом Уэльским.
Actor Tom Hardy has been made a #CBE for services to drama. He received his award from The Prince of Wales at Buckingham Palace today. pic.twitter.com/3VhPwLyyQm— The Royal Family (@RoyalFamily) 16 ноября 2018 г.
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Церемония награждения проходила в Букингемском дворце.
Стоит отметить, что орден Британской империи является одной из высших наград, за которой следует рыцарство.
Напомним, что ранее стало известно, как Пиппа Миддлтон назвала своего сына.
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