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Анджелина Джоли поссорила сына с Брэдом Питтом

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Голливудская актриса Анджелина Джоли сделала все для того, чтобы сын перестал общаться с ее бывшем мужем Брэдом Питтом: подробности.
Анджелина Джоли поссорила Брэда Питтом с сыном
Анджелина Джоли поссорила Брэда Питтом с сыном
Gettyimages

Несмотря на то, что голливудским актерам Анджелине Джоли и Брэду Питту удалось прийти к согласию по поводу опеки над общими детьми, между бывшими супругами до сих пор сложные отношения.

Оказалось, что Анджелина специально поссорила Брэда с их приемным сыном Паксом, которому сейчас 15 лет. Как передает DailyМail, Джоли сказала парню, что Питт был против его усыновления.

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Доля правды в этом есть, так как в 2007 году актер действительно пытался убедить Анджелину в том, что с усыновлением можно подождать хотя бы немного, так как их дочери Шайло на тот момент не исполнилось даже года и нужно сосредоточить свои силы на ее воспитании. Однако Джоли все же удалось настоять на своем. 

Анджелина Джоли и Пакс (справа)
Анджелина Джоли и Пакс (справа)
Gettyimages

После того, как Пакс узнал о скандалах, сопровождающих его усыновление, он очень обиделся на приемного отц:

Отношения отца и сына сильно испортились. Брэд пытался оправдаться перед Паксом, но это не помогло.

Напомним, дом британского музыканта Пола Маккартни ограбили. Подробности читайте здесь. 

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Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, новости, шоу-биз
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