Дом Пола Маккартни ограбили

Легендарного британского музыканта Пола Маккартни ограбили: что об этом известно.

В Лондоне ограбили дом бывшего участника культовой британской группы The Beatles Пола Маккартни.

Об этом передает The Daily Mail со ссылкой на Скотленд-Ярд.

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Утверждается, что офицеры полиции прибыли в минувшую пятницу (7 декабря) в столичный район Сент Джонс Вуд “на нескольких автомашинах после вызова об ограблении и обнаружили следы взлома“. Пока что не сообщается, что воры украли из дома, но сам дом оценивают в 12,6 миллиона долларов.

Лондонский дом Пола Маккартни The Good Life

Кроме того неизвестно, находился ли Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл в доме в момент ограбления.

На данный момент никто не арестован в связи с ограблением легендарного музыканта.

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