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Дом Пола Маккартни ограбили

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Легендарного британского музыканта Пола Маккартни ограбили: что об этом известно.
Дом Пола Маккартни ограбили
Дом Пола Маккартни ограбили
Gettyimages

В Лондоне ограбили дом бывшего участника культовой британской группы The Beatles Пола Маккартни.

Об этом передает The Daily Mail со ссылкой на Скотленд-Ярд.

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Утверждается, что офицеры полиции прибыли в минувшую пятницу (7 декабря) в столичный район Сент Джонс Вуд “на нескольких автомашинах после вызова об ограблении и обнаружили следы взлома“. Пока что не сообщается, что воры украли из дома, но сам дом оценивают в 12,6 миллиона долларов.

 

Лондонский дом Пола Маккартни
Лондонский дом Пола Маккартни
The Good Life

 

Кроме того неизвестно, находился ли Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл в доме в момент ограбления. 

На данный момент никто не арестован в связи с ограблением легендарного музыканта.

Напомним, 88-летний голливудский актер Клинт Иствуд впервые показал свою внебрачную дочь. Как она выглядит, смотрите здесь.

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Теги: Пол Маккартни, ограбление, новости, шоу-биз
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