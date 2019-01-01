Дом Пола Маккартни ограбили
В Лондоне ограбили дом бывшего участника культовой британской группы The Beatles Пола Маккартни.
Об этом передает The Daily Mail со ссылкой на Скотленд-Ярд.
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Утверждается, что офицеры полиции прибыли в минувшую пятницу (7 декабря) в столичный район Сент Джонс Вуд “на нескольких автомашинах после вызова об ограблении и обнаружили следы взлома“. Пока что не сообщается, что воры украли из дома, но сам дом оценивают в 12,6 миллиона долларов.
Кроме того неизвестно, находился ли Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл в доме в момент ограбления.
На данный момент никто не арестован в связи с ограблением легендарного музыканта.
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